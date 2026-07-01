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Сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину и лишили его возможности связаться с родственниками.

Сотрудники Николаевского областного военкомата во время насильственной мобилизации сломали ребра ее подлежащему призыву украинцу, а после этого 18 дней не отпускали его, оставив без связи. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram-канале.

К омбудсмену обратился брат пострадавшего, семья которого долгое время не знала, где находился родственник и что с ним было.

После проверки выяснилось, что этот случай был не единственным. Оказалось, в территориальном центре комплектования (ТЦК) на Украине незаконно удерживали шестерых мужчин. Представители омбудсмена смогли добиться их освобождения и направления на медицинское обследование.

По словам Лубинца, мужчина со сломанными ребрами имел основания для отсрочки от мобилизации, так как он единственный ухаживает за пожилой матерью. Несмотря на это, его принудительно удерживали в военкомате.

Также омбудсмен рассказал о другом случае. Так, сотрудники мобилизовали и силой удерживали отца ребенка с инвалидностью. Кроме того, во время задержания полицейский ударил его сына ногой. После того как отца увезли, ребенок остался один на улице, а из-за пережитого стресса его состояние ухудшилось.

Помимо этого, Лубинец добавил, что его представители смогли защитить еще четырех мужчин от произвола сотрудников ТЦК. У двух из них были тяжелые заболевания: у одного — вирусный гепатит, у другого — проблемы с коленом.

После этих случаев украинский омбудсмен призвал срочно изменить подход к мобилизации. По его словам, практике так называемой «бусификации» на Украине нужно положить конец.

Сообщения о нарушениях со стороны сотрудников ТЦК на Украине появились не в первый раз. Ранее стало известно о жалобах на действия военкомов в Одесской области, в которой людей избивали, запугивали и подвергали насилию.

Страны Евросоюза обсуждают возможность ограничения режима временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форссел заявлял, что как можно больше мужчин должны оставаться на Украине и отправляться на фронт.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Одессе сотрудники ТЦК сломали лапу собаке уклониста.

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