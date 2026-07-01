Напал в воде: аллигатор оторвал женщине руки во Флориде

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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За неделю в штате произошло уже три нападения хищников на людей.

В американском штате Флорида аллигатор напал на 31-летнюю Бриттани Кларк, когда она плавала в реке Эконлокхатчи вместе с бойфрендом и другом. Об этом сообщил журнал People.

Трагедия произошла 28 июня. По данным издания, хищник схватил женщину в воде. Ее бойфренд попытался отбить пострадавшую у аллигатора и смог вытащить ее из пасти животного.

Кларк экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. В результате нападения женщина получила смертельные травмы — хищник оторвал ей обе руки.

Это стало уже третьим нападением аллигатора на человека во Флориде за неделю. За день до трагедии хищник атаковал несовершеннолетнего рыбака. Аллигатора длиной около 2,4 метра удалось поймать. Мальчика госпитализировали, его травмы не угрожали жизни.

Еще один случай произошел 21 июня на реке Рейнбоу. Тогда аллигатор напал на мужчину. Хищника тоже удалось поймать, а пострадавший после лечения в больнице вернулся домой.

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