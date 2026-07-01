«Не заниматься самолюбованием»: МакSим дала совет Ване Дмитриенко

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица высоко оценила молодого артиста, но предупредила его о риске звездной болезни.

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, рассказала, что ей нравится творчество Вани Дмитриенко. Об этом артистка заявила в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

МакSим назвала 20-летнего исполнителя талантливым и отметила, что в нем еще чувствуется сильная энергия и творческий запал. По словам певицы, важно, чтобы Дмитриенко сумел сохранить это состояние и не поддался звездной болезни.

«Я надеюсь, его еще не накрыла и не накроет эта самая болезнь. И я надеюсь, что он заставит свое сердце биться дальше. Не заниматься самолюбованием, а продолжать развиваться и слушать свое сердце», — поделилась МакSим.

Ранее артистка вспоминала свой скандальный концерт в Сочи в 2023 году и называла его самым провальным выступлением. Абросимова признавалась, что тогда болела, но все равно согласилась на гастрольный тур, который, по ее словам, можно выдержать в 20 лет и при хорошем здоровье. Певица также говорила, что надеялась на алкоголь как на способ справиться с состоянием, но в итоге вышла на сцену пьяной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.