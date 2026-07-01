Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Курской области
Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Рыльске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Хинштейн призвал жителей не трогать подозрительные предметы на фоне ночной атаки.
Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке обезвредить фрагмент украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье», — написал Хинштейн в своем канале на платформе МАКС.
Он добавил, что в ходе инцидента также получил ранение сотрудник полиции. По словам губернатора, оперативная обстановка в регионе остается крайне напряженной, противник продолжает попытки нанести урон гражданской инфраструктуре.
В связи с этим глава региона обратился к населению с экстренным предупреждением.
«Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!» — подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru писал, что все жители Курской области, незаконно удерживавшиеся на территории Украины, вернулись домой.
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