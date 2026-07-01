«Вытаскивали через люк»: автобус с детьми опрокинулся в Красноярском крае

Автобус с детьми под Красноярском перевернулся в попытке уйти от встречного авто

Фото, видео: Telegram/МВД 24/mvd_24; 5-tv.ru

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Водитель вывернул руль, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем.

В Красноярском крае автобус Hyundai с детьми съехал на обочину и опрокинулся после того, как навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, водитель автобуса двигался из детского лагеря по автодороге «Саяны». На 33-м километре ему навстречу выехал Kia Sportage под управлением девушки. Для того, чтобы избежать столкновения, водитель автобуса повернул вправо, после чего транспорт съехал на обочину и опрокинулся.

Что говорит мать одного из пострадавших детей

В автобусе находились дети, которые возвращались со спортивных сборов по борьбе из лагеря «Чемпион». Мать одного из мальчиков, Ольга Запрудская, рассказала в беседе с 5-tv.ru, что детей должны были встретить дома в день аварии.

«Они поехали на сборы. Сегодня должны были приехать домой, через час мы должны были их встречать», — сказала Запрудская.

По словам женщины, вместе с детьми в автобусе находились взрослые сопровождающие, в том числе медик. Она также пострадала при аварии. При этом машин сопровождения, по словам матери ребенка, рядом с автобусами не было.

«Семь больших автобусов выехали без сопровождения, без машин. Взрослые были в автобусе, там была медик, которая тоже пострадала», — рассказала она.

Также Запрудская отметила, что водитель Kia Sportage могла уснуть за рулем и из-за этого выехать на встречную полосу. Женщина отметила, что именно после этого автобус попытался уйти от столкновения.

«Женщина за рулем выехала на встречку. Она, как говорят, просто уснула», — заявила мать мальчика.

Сына Запрудской после аварии увезли в больницу в Минусинск. По словам женщины, на момент разговора она не могла связаться с ребенком, так как его вещи и телефон остались в автобусе.

«Моего ребенка увезли на скорой в Минусинск, в больницу. Я не знаю, как он себя чувствует, у них нет ни сумок, ни вещей, все осталось в автобусе», — поделилась она.

Мать мальчика также рассказала, что после опрокидывания автобуса детей вытаскивали через люк и разбитое лобовое стекло. По ее словам, водитель помогал спасать пассажиров.

«Когда автобус перевернулся, водитель разбил лобовое стекло, чтобы детей спасать. Их вытаскивали через люк и через лобовое стекло», — сказала Запрудская.

Женщина добавила, что многие дети были пристегнуты, и это могло снизить число серьезных травм.

«Лагерь очень хороший, сопровождающие проверили, чтобы все были пристегнуты. Травм было бы больше, если бы дети не были пристегнуты», — отметила она.

Про случившееся Запрудской сообщили утром. По ее словам, звонок поступил около 08:40.

«Я услышала, что моего ребенка увозят в скорую, но сначала не знала, с какими травмами», — рассказала мать пострадавшего мальчика.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Правоохранители выясняют, почему автомобиль Kia Sportage оказался на встречной полосе и были ли нарушены правила перевозки детей.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, четыре человека пострадали в ДТП с участием 17 автомобилей в Нижнем Новгороде.

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