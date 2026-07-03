Сохраняйте духовные ресурсы: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 июля

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 6 по 12 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Продуктивная неделя с множеством дней, которые можно и нужно активнейшим образом использовать. Планируйте все дела на понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Осторожнее с медицинскими вопросами в понедельник и вторник.

Понедельник, 6 июля 2026 года

День Золотой змеи

Фото: 5-tv.ru

Первый день месяца Деревянной козы оказывается днем болезни. Визиты к врачу перенесите на конец недели. Для остальных дел этот день подходит, поскольку содержит довольно много позитивных показателей и получает поддержку Солнца. В такой день даже допустимо проводить земляные работы. «Офицер дня Закрытие» больше подходит для продолжения, чем для начала. Поэтому важных стартов на этот день планировать не стоит. Структура дня очень располагает к травмам ног, будьте внимательнее, не стоит снаряжаться на экстремальный отдых в такой день.

Совет книги перемен: не зацикливайтесь на материальном — великое включает духовные и личностные качества. Не тратьте энергию на бессмысленное — сохраняйте ресурсы для ключевых задач.

Вторник, 7 июля 2026 года

День Водной лошади

Фото: 5-tv.ru

Средний день, получает слабого «офицера Закрытие», способствует завершению проектов. К тому же, звезда болячек мешает получить качественную медицинскую помощь, поэтому визит к врачу лучше перенести на другое время. Луна находится в стоянке Палата, которое ассоциируется с собиранием знаний, преумножением ресурсов. Хорошо в такой день учиться или отправиться в библиотеку. Рутинные дела могут идти легко благодаря структуре «Птица стремится в гнездо».

Совет книги перемен: важно умение адаптироваться к ситуации, не теряя собственной цели — проникать, не навязывая, гибко подстраиваясь под обстоятельства.

Среда, 8 июля 2026 года

День Водной козы

Фото: 5-tv.ru

Обладает умеренными показателями. Луна оказывается в стоянке Стена, под влиянием звезд Альфы Андромеды и Гаммы Пегаса. Это созвездие является покровителем литературы, искусства и добродетели. Хорошо посещать культурные центры, выставки и приобщаться к великому наследию. Также этот день хорош для того чтобы защищать себя от негативных внешних влияний. Полезно порефлексировать и подумать о своих истинных целях и ценностях, осознать, что мешает к ним прийти и подумать, как это устранить.

Совет книги перемен: переживайте кризис, сохраняя внутреннюю целостность. Не растрачивайте остатки сил, терпеливо ожидайте перемен, опираясь на свою суть.

Четверг, 9 июля 2026 года

День Деревянной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Очень благоприятный день! Получает самые лучшие звезды, а Луна оказывается в созвездии Всадника, образа победы. В такой день хорошо обращаться к врачу, чтобы устранить дискомфорт и неприятности. Также он подойдет для переговоров по бизнесу и наведения порядка в пространстве и в голове. «Офицер дня Устранение» помогает убрать все блоки и препятствия на пути. Это идеальное время для операций в области онкологии. Очень хороший день для того, чтобы начать избавляться от плохих привычек. Хорошее время для того, чтобы начать избавляться от лишнего веса. Прекрасный день и для земляных работ — особенно трудолюбивым китайские мастера обещают рост удачи в течение нескольких месяцев.

Совет книги перемен: незавершенность — это потенциал, чистая возможность. Полный скрытый потенциал. Мир в постоянном движении, а завершенность — это своего рода иллюзия. Хаос следует воспринимать как основу грядущего порядка.

Пятница, 10 июля 2026 года

День Деревянного петуха

Фото: 5-tv.ru

Счастливый день под счастливыми звездами. В такой день очень хорошо инвестировать, да и вообще делать то, чего бы вы хотели преумножить в своей жизни. Очень хорошо в этот день подписывать соглашения, открывать бизнес, праздновать новоселье и собирать долги. Луна оказывается в одной из самых счастливых стоянок — Холме. Оно всегда приносит хорошие новости. Также является покровителем богатства и процветания. Молитвы, которые вы возносите в этот день, обязательно будут услышаны.

Совет книги перемен: избегайте эмоциональной зависимости и конфликтов. Уединение поможет сохранить энергию.

Суббота, 11 июля 2026 года

День Огненной собаки

Фото: 5-tv.ru

Счастливое покровительство лазурного дракона наделяет этот день хорошим потенциалом. Он приводит все силы к равенству. Если вы чувствуете, что в чем-то отстаете от конкурентов, обязательно предпримите попытку их нагнать сегодня — энергии этого дня будут на вашей стороне. Созвездие этого дня приносит благородство, здоровье и глубокое счастье. Он очень хорош для медицинских процедур. Также приносит маленькие поводы для праздников. Структура дня дает легкое течение дел и помогает строить великие планы. А вот судебные дела и встречи с адвокатами лучше перенести на другое время — в случае, если вы хотите победить.

Совет книги перемен: учитесь искусству осознанной паузы — временно откажитесь от действий, чтобы накопить энергию, обрести ясность и подготовиться к следующему шагу. Гора не торопится, и поэтому она вечна.

Воскресенье, 11 июля 2026 года

День Огненной свиньи

Фото: 5-tv.ru

Лучшие созвездия этой недели оказываются в этом дне. Это хорошее время для въезда в новый дом, помолвки, начала обучения, начала ремонтных работ и земляных работ. Хорошо в такой день встречаться с важными персонами. Звезды этого дня наделяют самых активных и трудолюбивых дополнительной удачей и всевозможными бонусами в будущем. Обязательно используйте его энергии!

Структура дня благоприятна, но предупреждает о том, что важно проявить терпение. Огонь слишком активен и может дать слишком много эмоций, которые помешают принять верное решение. Опасайтесь сплетен и импульсивных действий. Проявляйте дипломатичность и уступчивость, ищите пути наладить отношения.

Совет книги перемен: действуйте из вдохновения, а не из расчета.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июль 2026 года.

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