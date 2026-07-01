SHAMAN вошел в правление Международного союза деятелей эстрадного искусства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

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В состав также входят народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка России Надежда Бабкина, и другие.

Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, стал членом правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Об этом певец сообщил на своей странице в социальных сетях.

Данное решение приняли на съезде организации. В состав правления также входят народный артист РФ Александр Зацепин, народный артист Российской Федерации Юрий Антонов, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, народный артист РФ Евгений Петросян, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Крутой и другие представители культуры.

В союз входят артисты, режиссеры, художники и продюсеры. Деятельность организации включает проведение концертов, фестивалей и конкурсов, а также поддержку начинающих исполнителей.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, что Ярослав Дронов решил расставить все точки над «i» на фоне нарастающих скандалов и сплетен вокруг своей персоны. Для этого исполнитель собрал представителей СМИ на пресс-конференцию.

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