Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 6 по 12 июля.

Неделя ожидается противоречивой из-за ретроградной фазы Меркурия и чувствительного перехода в ослабленное положение для Венеры.

Проявление способностей к анализу и к вербализации затрудняется, как и концентрация внимания. Как будто случается «умственный ступор». В то же время что-то заставляет нас все время отвлекаться и переключаться на второстепенное. Поэтому в эти дни требуется повышенное внимание к документам, переговорам и транспорту.

Луна убывает, а значит — время подвести итоги, что же получилось за этот месяц. Бывает, что в эти дни легче простить или отпустить человека. Организм сейчас более чувствительный к нагрузкам, поэтому выбирайте что-то попроще: йога, прогулка, легкая зарядка.

Солнце пребывает под сильным влиянием Рака, который обостряет интуицию и эмоциональную восприимчивость. Мы и сами становимся мягче и сентиментальнее. Природа, животные, дети вызывают теплые, трогательные эмоции. Это хороший период для близкого и доверительного общения, установления эмоционального контакта с окружающими, отдыха и восстановления сил, путешествий по родному краю.

Особенной силой сейчас обладают водные процедуры. Можно преуспеть в социальной сфере, маркетинге, семейном деле. Соединение светила с ретро Меркурием, наряду с творческим всплеском, делает мышление субъективным и не способным видеть вещи извне. Ощущается острое желание поделиться со всеми своими душевными проблемами. Многие становятся в это время по-детски капризными или навязчиво-мнительными. Возможна ментальная усталость от перегруженности контактами и информацией. Поэтому сейчас так необходимы практики уединения и молчания. Это позволит осознать истинные способности и потребности. Также это подходящий момент для проговаривания или выписывания своих чувств, для общения с психологами или участия в тренингах по проработке родовых сценариев.

До четверга, пока Венера гостит во Льве, есть время предаться флирту и сходить на романтические свидания. Так как деньги тратятся легко и с показной щедростью, то женщины могут рассчитывать на ценные подарки от своих избранников. Можно рискнуть на бирже или в лотерее, запустить презентацию или обучающий курс. Великий бенефактор Юпитер также вступил в знак Льва и усиливает творческую самореализацию, «включает» стремление быть лучше и стать заметными в социуме.

С 9 июля царственная Венера переходит в педантичную Деву на напряженных аспектах. Появляется расчетливость в чувствах, граничащее с бездушием. При этом повышается стремление с тщательностью следить за собой и выглядеть идеально, придерживаться здорового образа жизни и во всем следить за порядком.

В это время могут резко измениться гастрономические вкусы. Марс и Уран нарушают природную гармонию и делают эмоции неуравновешенными, добавляя беспокойств и смутных терзаний. Усложняются любые виды отношений, так как тянет на занудное выяснение их с другими людьми.

Желательно исключить из своих планов на эти дни суету, хлопоты и неприятных людей. При этом складывается очень подходящее время для избавления от пагубных привычек, для диет, чередования интеллектуальных и физических упражнений.

Марсианский импульс в Близнецах усилен Сатурном и помогает работать не уставая, легко справляться с трудностями и препятствиями. Предприимчивость и отличные организаторские способности могут быть эффективно использованы специалистами по рекламе, информационным технологиям, торговле, СМИ, в брокерской деятельности.

Звездным бонусом недели является формирование уникальной устойчивой конфигурации внешних планет «Трапеция». Это время, чтобы смело принимать вызовы судьбы, наращивая авторитет и влияние, а также использовать возможности для созидательных изменений. Удача по-прежнему любит сильных и целеустремленных.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов хорошие деньки для интенсивных работ по дому, обсуждения семейных планов, решения насущных бытовых проблем. Вы готовы проявлять присущую вам напористость и активность, но не вызывающую на этот раз протеста со стороны близких и любимых. Хорошее настроение и желание преуспеть добавляют шансов достичь целей по улучшению жизненного пространства. Возможен приход гостей. Если хотите этого избежать, то лучше идите в гости сами, так как сейчас благоприятны любые контакты на дому.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы смогут многого добиться посредством слова и дара убеждения. Удачно конструктивное обсуждение текущих задач, короткие деловые поездки, покупки. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства или получают необычный поворот отношения с бывшими коллегами и партнерами. Хороший период для участия в брифингах, публичных выступлениях, а также для глубоких размышлений, изменения стиля общения, получения нужных знаний и обучения. Информация, которую вы получите в эти дни, отложится надолго, и вы сможете ей успешно воспользоваться.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды уготовили финансовые поступления, дополнительную прибыль и подарки. При условии терпеливости в тратах и обдуманности шагов вы заложите фундамент дальнейшего материального процветания и коммерческого успеха. Смело вкладывайте свой капитал. Определенную часть бюджета можно израсходовать на приобретение красивых вещей, драгоценностей, на увеселительные мероприятия и развлечения.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков появляется стимул действовать наперекор обстоятельствам и впечатлять окружающих своей активностью. Эффективность ваших усилий высока и приводит к признанию, повышению популярности и влиятельности. Возрастает обаятельность и физическая привлекательность. Воспользуйтесь этим при установлении контактов с противоположным полом. Уделите сейчас больше внимания вашему имиджу и внешнему проявлению. Даже если это отвлекает вас от серьезных дел.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, не спешите с реализацией грандиозных задумок — от любых проявлений деловой и коммерческой активности. Повремените с инициативой как минимум до конца недели. Настоящее время больше подходит для тайных дел или работы в уединении. Склонность к самообману и избегание ответственности мешают правильно оценить ситуацию и ставить реальные задачи. На этот период лучше воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя и участия в азартных играх. Доверяйте интуиции — она поможет точнее понимать как себя, так и намерения окружающих.

Дева — гороскоп на неделю

Дев ожидает приятный эмоциональный настрой и некоторая возбужденность. Может назреть необходимость разрыва старых отношений и построения новых. В течение недели вы заметите склонность к кардинальным преобразованиям и изменениям. Хорошее время для контактов с друзьями, участия в общественных и культурных мероприятиях. Будьте готовы к появлению неожиданных и необычных перспектив, интересных предложений и контактов. Необходимо соблюдать технику безопасности при использовании электроприборов и электроники.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов увеличивается сила воли, концентрация на поставленной цели и самодисциплина. Используйте этот потенциал для внедрения и продвижения долгосрочных проектов, заключения длительных контрактов, для работы, требующей большого сосредоточения. Возможно назначение на высокий пост, продвижения в карьере и общественном положении. Можете рассчитывать на поддержку и понимание со стороны вышестоящих. Период благоприятен для деловых визитов и создания имиджа респектабельного человека.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам хорошее настроение и оптимизм помогут в решении многих задач. Вероятно принятие на себя административной ответственности и расширение обязанностей. Эффективной окажется выработка деловой стратегии, подписание контрактов и юридических документов, повышение квалификации, выступления, налаживание связей с общественностью и правовыми органами. Ваши инициативы будут оценены по достоинству. События этого периода имеют значимость для дальнейшей жизни.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы ощутят бодрость духа, повышение физической энергии и прилив жизненных сил. Усиливается страстность и сексуальность, а значит, могут активизироваться интимные связи. Звездная помощь будет оказана при решении вопросов наследства, страхования, алиментов, налогов или долгов, использовании совместного капитала и получения прибыли. Благоприятно также для изменения стиля ведения дел и бизнеса, торговли, карьеры, для комплексного обследования и разработки лечения.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам энергии недели подходят для развлечений, активного отдыха, участия в светских мероприятиях. Легкость в общении, ценные советы и хороший вкус дают потрясающий эффект при установлении нужных отношений. Возможно приятное знакомство, получение положительных эмоций, подарков и похвалы. Истинное удовлетворение принесет соприкосновение с предметами культуры и искусства. Доброжелательное отношение к людям и понимание их интересов поможет прийти к общему мнению в трудных деловых и личных вопросах.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев хороший период для укрепления здоровья и для любых оздоровительных мероприятий. Уделите внимание своему внешнему виду, быту, а главное — питанию. Подходящий момент для диет и перехода на здоровый образ жизни. Реорганизация рабочей обстановки или приобретение оргтехники повысит производительность труда. Воспользуйтесь летними днями для длительных пеших прогулок и дыхательной гимнастики на свежем воздухе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам звезды создают благоприятную атмосферу для отдыха, романтики и творчества. Возможны любовные и сексуальные увлечения. Вы веселы, оптимистичны, ощущаете желание сотрудничать и строить творческие планы. Усиливаются артистические способности. Возможно, пришла пора посетить творческую мастерскую или студию актерского мастерства. Возможно получение подарков. Это хорошее время для контактов с публикой, проведения рекламных мероприятий, для занятий с детьми интеллектуальными и развивающими играми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что людям, рожденным в определенные четыре месяца, повезет в июле.

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