Йога с моржами и лепка фигурок: чем заняться в Московском зоопарке в июле

В Московском зоопарке пройдут занятия по фотографии и лепке в июле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Гости научатся делать яркие снимки птиц на телефон и познакомятся с орнитологическими терминами на английском языке.

В Московском зоопарке летом пройдут мастер-классы по фотографии, рисованию и лепке, а также занятия английским языком и тренировки по йоге. Подборку мероприятий для посетителей опубликовали на портале mos.ru.

В июле гости смогут присоединиться к серии бесплатных мастер-классов профессиональных фотографов «Летний портрет зоопарка глазами посетителей». Занятия пройдут 3, 10, 17, 24 и 31 июля в библиотеке Московского зоопарка. Возрастное ограничение — 18+.

Участникам расскажут о приемах профессиональной съемки, роли света и цвета, работе с эмоциями и выборе удачного момента для кадра. Посетители также научатся делать выразительные снимки на смартфон. В программу вошли репортажная съемка, портреты гостей и животных, анималистика, жанровая фотография, а также проекты «Один день из жизни России» и «Один день из жизни зоопарка». Участие бесплатное, но для прохода потребуется входной билет.

Для детей от пяти лет в центре анималистического искусства «Арт-зебра» на старой территории зоопарка пройдут занятия по рисованию. Их проведут 4, 11, 18 и 25 июля. На мастер-классах юные участники смогут познакомиться с животными на территории зоопарка или прямо в студии, а затем поработать за мольбертом.

Центр «Арт-зебра» также ждет детей на занятия по лепке. Они состоятся в те же даты — 4, 11, 18 и 25 июля. Сначала ребята изучат одного из обитателей зоопарка, обратят внимание на его настроение, форму тела и фактуру. После этого под руководством педагога они создадут из красной глины фигурку животного или декоративный предмет, например, вазу, шкатулку или чашку.

Присоединиться к занятиям в «Арт-зебре» можно в любой момент в течение года. Участники студии проходят через КПП-1 без покупки входного билета. Один взрослый, сопровождающий ребенка, также может пройти на территорию бесплатно.

Как сообщил сервис «Мосбилет», еще одно направление подготовили для детей от восьми до 13 лет. В центре восстановления и адаптации птиц в парке «Сокольники» пройдет языковой кружок Birdwatching for Kids. Занятия запланированы на 4, 11, 18 и 25 июля.

На уроках дети будут учиться определять виды птиц, вести дневник наблюдений и заниматься фотоохотой. Кроме того, участники познакомятся с орнитологическими терминами на английском языке, а также потренируют говорение и восприятие речи на слух. Записаться в кружок можно в любое время в течение года.

В августе для гостей старше 16 лет в павильоне «Ластоногие» проведут занятия по йоге. Тренировки пройдут 2, 8, 9, 15 и 16 августа на старой территории Московского зоопарка.

Участники будут выполнять асаны под руководством преподавателя и одновременно наблюдать за моржами, сивучами и морскими котиками. Уровень физической подготовки значения не имеет. В стоимость занятия включен входной билет в зоопарк, а коврик и воду выдадут на месте.

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