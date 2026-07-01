Спрятал у себя? Бывший партнер Усольцева мог помочь семье исчезнуть

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Местные жители считают, что пропажа Сергея, Ирины и их дочери могла быть не случайным.

История исчезновения семьи Усольцевых получила новые детали. Журналисты попытались восстановить маршрут Сергея, Ирины и их дочери в день пропажи и выяснили, что последним известным местом, куда они направились, был участок за забором строящегося объекта. Об этом рассказало издание aif.ru.

Изначально сообщалось, что речь идет о турбазе. Однако позже появилась другая информация: объект может быть частным домом, принадлежащим Александру — бывшему деловому партнеру Сергея Усольцева по бизнесу, связанному с добычей золота.

Местные жители предполагают, что Александр знал о пребывании семьи в Кутурчине. По их словам, Сергей раньше уже бывал на плато Путорана и мог посещать эти места вместе с бывшим партнером. Также собеседники не исключают, что мужчина мог доставить знакомого туда или в другое место по его просьбе.

«Бизнесмен мог отвезти своего знакомого не только на плато, но и в любое место по его выбору», — объяснили местные.

Плато Путорана считается красивым, но труднодоступным и опасным районом. Жители говорят, что там можно скрыться так, что найти человека будет крайне сложно. Среди обсуждаемых версий — предположение, что сначала Усольцевы могли находиться в юрте на участке Александра, а затем их вывезли в неизвестном направлении.

Некоторые допускают, что для этого мог использоваться вертолет. На это указывают слова местного охотоведа: в день исчезновения семьи неподалеку якобы приземлялись два вертолета.

Еще одна деталь, на которую обратили внимание жители— спокойная реакция Александра после исчезновения Усольцевых. По их словам, он не выглядел встревоженным и говорил, что семья, вероятно, просто пережидает дождь. Теперь часть местных считает, что такие объяснения могли отвлекать внимание от происходящего.

Версий исчезновения семьи по-прежнему несколько. Одни предполагают, что Сергей, Ирина и их дочь могли уехать за границу. Другие считают, что на них мог напасть медведь. Есть и те, кто говорит о возможной криминальной версии.

Одна из соседок Усольцевых заявила, что почти уверена в заказном убийстве. По ее словам, Ирина была конфликтным человеком, у нее могли быть недоброжелатели, а отношения в семье якобы были напряженными. При этом соседка положительно отозвалась о Сергее и предположила, что семью уже не найдут.

«Я почти уверена, что это — заказное убийство», — уверяла женщина.

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