Сменил имя и скрывался: в Москве задержали подозреваемого в убийстве 2002 года

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 2002 года в метро

Фото, видео: MAX/Ирина Волк; 5-tv.ru

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Инцидент произошел в метро.

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2002 году в подземном переходе у станции метро «Теплый Стан». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале мессенджера МАКС.

По предварительным данным, больше 20 лет назад в подземном пешеходном переходе между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время драки один из них нанес другому травмы, несовместимые с жизнью. Потерпевший скончался на месте.

После этого предполагаемый злоумышленник скрылся с места происшествия и уехал из Москвы. Как сообщили в МВД, позднее он сменил анкетные данные, получил новый паспорт и в 2010 году вернулся в столицу уже под другим именем.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, после этого мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС.

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