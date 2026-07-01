Шенген без преград: названы самые лояльные страны для россиян в 2026 году
Франция и Италия остаются наиболее лояльными к туристам из РФ в 2026 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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При этом некоторые страны перестали принимать заграничные паспорта старого образца.
Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция остаются наиболее благосклонными к российским туристам в 2026 году. Об этом порталу Газета.ру сообщили эксперты сервиса по организации путешествий.
Специалисты отметили, что каждая страна предъявляет собственные требования к документам и финансовым гарантиям, однако оформление виз остается доступным для путешественников.
«Франция — фаворит для тех, кто хочет мультивизу на полгода и более. Минус — сложно поймать слот. Италия — стабильный вариант на три-шесть месяцев, но строги к выпискам», — рассказали эксперты.
По их словам, Испания чаще выдает визы под конкретные даты поездки, Венгрия отличается минимальным количеством отказов, а Греция требует частичную предоплату проживания.
Специалисты также обратили внимание на изменения, связанные с документами для въезда. Германия, Франция, Чехия и Польша больше не принимают пятилетние заграничные паспорта старого образца, поэтому туристам необходимы биометрические документы сроком действия десять лет.
В качестве наиболее удобных транзитных маршрутов эксперты называют Стамбул, Ереван, Баку и Кувейт, причем последний стал одним из самых популярных вариантов благодаря доступным авиабилетам в европейские города.
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