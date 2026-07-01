Ждали хотя бы одного: женщине диагностировали бесплодие, а она родила тройню

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Супруги несколько лет пытались стать родителями.

Супруги из Великобритании долго мечтали о ребенке, но врачи не оставляли им надежды. После обследования женщине сообщили, что вероятность естественной беременности крайне мала. Однако спустя время она не только забеременела, но и узнала, что ждет сразу троих детей. Об этом сообщило Mirror.

Марина и Бишой Салиб из английского города Писхейвен несколько лет пытались стать родителями. В 2024 году женщине провели тест на антимюллеров гормон, который помогает оценить овариальный резерв. Результаты показали низкий запас яйцеклеток, после чего паре сказали, что шансы на естественное зачатие почти отсутствуют.

Врачам пришлось обсуждать с супругами возможные альтернативы, включая донорские яйцеклетки. Однако для пары этот вариант был непростым из-за религиозных убеждений: Марина и Бишой принадлежат к Коптской (Египетской) православной церкви.

Несмотря на тяжелый прогноз, супруги продолжили надеяться. И Марина узнала, что беременна 19 мая 2025 года.

По словам пары, новость стала для них огромным потрясением и радостью. Но настоящий шок ждал их позже, когда обследование показало: в семье появится не один ребенок, а сразу трое.

«Мы так долго ждали, что родится первый, а потом появились трое», — рассказал Бишой.

Тройня родилась 28 ноября 2025 года. Девочку назвали Миракл, а мальчиков — Леви и Суриэль. Супруги признались, что воспринимают появление детей как настоящее чудо после долгих лет ожидания.

Медики при этом напоминают: низкий овариальный резерв действительно может снижать вероятность беременности, но не всегда означает полную невозможность зачатия.

Каждый случай индивидуален, а прогноз зависит от множества факторов, включая возраст, состояние здоровья и результаты дополнительных обследований.

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