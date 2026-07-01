Пропавшие в Хабаровске подростки найдены живыми

Фото: ВКонтакте/Поисково-спасательный отряд "Лига Спас" (ЛиС)/pso.vostok

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Ребят искали почти двое суток.

Оба пропавших в Хабаровске подростка найдены живыми. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «Лига Спас».

Дети пропали 30 июня 2026 года, их искали почти двое суток. Сообщалось, что у одного из ребят был велосипед. Другие подробности исчезнования и поисков детей не разглашаются.

Ранее в мае 5-tv.ru писал о другом благополучном спасении ребенка. Экстренные службы нашли живой трехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки в поселке Дубна Тульской области.

Тогда ребенка обнаружили в лесном массиве спустя двое суток после исчезновения. Спасатели успешно провели эвакуацию.

Девочка пропала после того, выйдя из дома на улице Калинина и отправившись кататься на беговеле. Родственники обнаружили пропажу и забили тревогу, пытаясь найти ее самостоятельно. Позже к поискам подключились добровольцы и работники полиции, а также спасатели и правоохранители. Из-за опасений, что ребенок мог упасть в местный водоем, к поисковой операции подключили водолазов, одновременно поисковые группы продолжали обыскивать лес и окрестности с помощью тепловизоров и собак.

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