Пролежала в ящике 40 лет: кому принадлежит найденная в Антарктиде окаменелость

Фото: www.globallookpress.com/Markus Scholz

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На континенте могут скрываться и другие останки.

Фрагмент кости, найденный в Антарктиде еще в 1985 году, оказался первой окаменелостью динозавра, обнаруженной на континенте. Долгие годы находка хранилась в коллекции как останки крупной рептилии, пока британские ученые не изучили ее заново и не установили: кость принадлежала титанозавру — длинношеему травоядному динозавру. Об этом сообщил Музей естественной истории в Лондоне (Natural History Museum).

Окаменелость нашли во время экспедиции British Antarctic Survey на острове Джеймса Росса. Геолог Майк Томсон собирал образцы пород и останки древних животных, чтобы лучше изучить геологическую историю региона. Тогда фрагмент определили лишь как кость крупной рептилии и отправили на хранение.

Только спустя десятилетия специалисты вернулись к образцу и провели повторный анализ. Как сообщили в Музее естественной истории, ученые пришли к выводу, что это хвостовой позвонок титанозавра — представителя группы гигантских растительноядных динозавров.

Хотя многие титанозавры достигали огромных размеров, антарктический динозавр, по оценкам исследователей, был сравнительно небольшим — около шести-семи метров в длину. Ученые допускают, что это могла быть молодая особь или представитель карликовой формы.

Особенность находки еще и в том, что кость обнаружили в морских отложениях формации Санта-Марта возрастом около 82 миллионов лет. Это означает, что после смерти тело животного, вероятно, вынесло в море, где оно погрузилось на дно и со временем окаменело.

Открытие важно не только для истории Антарктиды. Оно помогает понять, как динозавры распространялись по древнему суперконтиненту Гондвана.

Миллионы лет назад Антарктида не была ледяной пустыней: в меловом периоде здесь существовали более теплые условия, леса и экосистемы, где могли жить крупные растительноядные динозавры.

Авторы работы считают, что на континенте могут скрываться и другие находки. Проблема в том, что большая часть Антарктиды покрыта льдом, поэтому доступ к древним породам крайне ограничен.

При этом таяние льда и новые экспедиции могут открыть ученым больше свидетельств о жизни динозавров на континенте.

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