Думали опухоль мозга: у мужчины обнаружили личинки свиного цепня в голове

Фото: www.globallookpress.com/Anna Altukhova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Случай оказался особенно необычным, поскольку он не выезжал в регионы, где такая инфекция распространена.

В Испании врачи сначала заподозрили у 60-летнего мужчины метастатический рак мозга, однако более детальное обследование показало другую причину поражений. В его мозге обнаружили личинки свиного цепня — паразита, способного вызывать опасную инфекцию центральной нервной системы. Об этом сообщило Fox News.

Мужчина из города Кастельон обратился за медицинской помощью после двух недель усиливающейся головной боли и едва заметных изменений в поведении.

Компьютерная томография показала множественные поражения мозга и выраженный отек. Сначала врачи решили, что речь может идти о метастазах.

Однако дальнейшие обследования не выявили первичную опухоль в других органах. Тогда пациенту сделали более точную магнитно-резонансную томографию.

Именно она показала, что образования в мозге были не опухолями, а кистами, внутри которых находились структуры паразита. Диагноз подтвердили анализами.

Речь идет о нейроцистицеркозе — заболевании, которое развивается, когда человек проглатывает яйца свиного цепня. В отличие от заражения через плохо приготовленную свинину, в этом случае источником чаще становятся загрязненные продукты, вода или нарушение правил гигиены. Личинки могут попадать в разные ткани организма, в том числе в мозг.

Случай оказался особенно необычным, поскольку мужчина не выезжал в регионы, где такая инфекция распространена. Врачи предположили, что заражение могло произойти через бытовой контакт, например при пользовании общими санитарными помещениями с человеком, который уже был носителем паразита.

Пациента начали лечить противопаразитарными препаратами. Также ему назначали стероиды, чтобы уменьшить воспаление и отек мозга. По данным врачей, терапия прошла успешно, осложнений не возникло.

Специалисты отмечают, что нейроцистицеркоз может проявляться головными болями, судорогами, нарушениями памяти, речи и поведения. В тяжелых случаях инфекция способна привести к повышению внутричерепного давления и опасным осложнениям.

При этом заболевание считается редким для Западной Европы, поэтому его легко спутать с другими серьезными патологиями, включая опухоли.

Авторы медицинского отчета подчеркнули, что подобные инфекции стоит учитывать при диагностике, даже если пациент живет в регионе, где болезнь обычно почти не встречается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.