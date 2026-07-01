Улучшается настроение? Почему мужчинам после 50 лет полезно бегать

Бег уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин после 50 лет

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Schurr

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главное правило — получать удовольствие от процесса, а не пытаться сразу ставить спортивные рекорды.

Многие мужчины после 50 лет считают, что время активных тренировок осталось в прошлом. Однако специалисты уверены: регулярный бег помогает поддерживать здоровье сердца, сохранять мышечную массу и даже замедлять возрастные изменения организма. Главное — подходить к нагрузкам разумно и учитывать особенности своего здоровья. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Укрепляет сердце и сосуды

После 50 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает, поэтому умеренные аэробные нагрузки становятся особенно важными.

Бег помогает улучшить кровообращение, укрепляет сердечную мышцу и способствует снижению артериального давления. Кроме того, регулярные тренировки помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и уменьшают риск инфаркта и инсульта.

Помогает сохранить мышечную массу

С возрастом мужчины начинают постепенно терять мышцы — этот процесс называется саркопенией.

Бег поддерживает тонус мышц ног, корпуса и спины, а в сочетании с силовыми упражнениями помогает дольше сохранять физическую активность и независимость в повседневной жизни.

Поддерживает здоровье суставов

Раньше считалось, что бег ускоряет износ коленей. Однако современные исследования показывают, что умеренные нагрузки могут, наоборот, способствовать поддержанию здоровья суставов.

Главное — выбирать удобную обувь, избегать чрезмерных нагрузок и учитывать уже существующие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Если есть проблемы с коленями или позвоночником, перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом.

Помогает контролировать вес

После 50 лет обмен веществ постепенно замедляется, а лишние килограммы набираются быстрее.

Бег помогает расходовать калории, поддерживать здоровую массу тела и снижать количество висцерального жира, который повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшает настроение и память

Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов и снижает уровень стресса.

Кроме того, исследования показывают, что регулярные аэробные нагрузки положительно влияют на когнитивные функции, помогая поддерживать память, внимание и скорость мышления в зрелом возрасте.

Повышает качество сна

Многие мужчины после 50 лет сталкиваются с бессонницей и поверхностным сном.

Регулярные пробежки помогают организму быстрее засыпать и улучшают качество ночного отдыха. Однако специалисты рекомендуют не заниматься интенсивным бегом непосредственно перед сном, чтобы не перегружать нервную систему.

Снижает риск хронических заболеваний

Активный образ жизни помогает уменьшить вероятность развития многих возрастных болезней, включая диабет второго типа, ожирение и некоторые виды онкологических заболеваний.

Даже короткие пробежки несколько раз в неделю способны положительно сказаться на общем состоянии здоровья.

Как начать бегать после 50 лет

Если раньше вы не занимались спортом, начинать следует постепенно. Врачи советуют:

пройти медицинское обследование перед началом тренировок;

сочетать бег с ходьбой на первых этапах;

выбирать мягкие покрытия для пробежек;

использовать качественную спортивную обувь;

следить за самочувствием и не увеличивать нагрузку слишком быстро.

Главное правило — получать удовольствие от процесса, а не пытаться сразу ставить спортивные рекорды.

Бег после 50 лет помогает мужчинам укреплять сердце, поддерживать мышцы, контролировать вес и сохранять ясность ума. При разумном подходе и отсутствии противопоказаний регулярные пробежки могут стать одним из самых эффективных способов продлить активную и здоровую жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.