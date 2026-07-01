«У меня вообще не было волос»: МакSим носила парики после двух месяцев комы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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По словам певицы, она не хотела «травмировать людей» изменениями во внешности, поэтому скрывала облысение.

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, вспомнила о последствиях обширной пневмонии и двухмесячной медикаментозной комы, пережитых пять лет назад. После возвращения из больницы она была вынуждена носить парики, так как лишилась волос из-за болезни, сообщает 7Дней.ru.

МакSим провела несколько недель на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и едва выжила. Артистке пришлось пройти долгий путь восстановления, набора массы тела и сокрытия от без того чувствительной к ее состоянию публики других внешних изменений. Парик поклонники замечали, но сама исполнительница никак это не комментировала.

«После больницы у меня вообще не было волос, они меня покинули… Все люди и так много за меня волновались, переживали, я могла выйти и сказать, что теперь я такая… Но решила не травмировать поклонников и носить парики, хотя делать я это не умела и это было заметно», — поделилась она в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

На теле певицы после лечения осталось множество шрамов, в том числе от трахеостомы. Многие из них невозможно убрать даже с помощью лазерной шлифовки. Но после пережитого стресса МакSим боится даже минимальных вмешательств ради преображения, так как опасается навредить здоровью.

«Нельзя так делать, вы убиваете свой иммунитет, свое здоровье, которое дано природой. Я тоже думала делать липосакцию, потом видела, какие это приносит результаты, и они вам не понравятся в большинстве случаев. Об этом не говорят врачи и пластические хирурги», — заключила МакSим.

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