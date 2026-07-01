«Приятное дополнение к бюджету»: за что можно получить налоговый вычет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Это один из самых простых и доступных способов получить финансовую поддержку от государства.

Граждане России могут получить налоговый вычет за покупку жилья. Об этом 5-tv.ru рассказал риелтор Юлия Юсова.

Она отметила, что налоговый вычет — это один из самых доступных способов получить финансовую поддержку от государства. Причем без оформления специальных льгот, субсидий или попадания в специальные программы. Получить его могут в том числе и граждане которые приобрели недвижимость.

«Если вы покупали квартиру, жилой дом или земельный участок под строительство жилья, у вас может возникнуть право на имущественный налоговый вычет, причем вернуть часть средств можно не только с самой стоимости объекта недвижимости, но и с процентов, уплаченных по ипотечному кредиту», — отметила риелтор.

Кроме того, эта возможность не ограничена по времени. В случае с жильем получить вычет можно и спустя несколько лет после приобретения, если ранее на эту покупку он не оформлялся.

Однако недвижимость — это не единственный пункт расходов, за который можно получить часть потраченной суммы. Также эта возможность распространяется на расходы на лечение, покупку лекарств, образование, занятия спортом и другие социально значимые направления.

«Важно понимать, что оформить налоговый вычет можно не только сразу после возникновения такого права. В 2026 году граждане имеют возможность подать документы на возврат налога за три предыдущих календарных года: 2023, 2024 и 2025 годы, если в этот период у них был официальный доход, облагаемый НДФЛ (налог на доходы физических лиц. — Прим. ред.)», — уточнила Юсова.

Также она пояснила, что процедура оформления налогового вычета достаточно проста. Большую часть документов можно оформить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика. Многие сведения налоговая служба получает автоматически от работодателей, банков и других организаций.

«Иногда речь идет о десятках, а в некоторых случаях и о сотнях тысяч рублей, которые могут стать приятным дополнением к семейному бюджету и помочь решить важные финансовые задачи», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2026 году появились нововведения в налоговый вычет. Например, теперь можно вернуть часть потраченных средств на спорт не только за себя или своих детей, но и за родителей-пенсионеров.

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