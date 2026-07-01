Поддержала российского дизайнера: сколько стоило свадебное платье Кати Кабак

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Артистка вышла замуж за избранника Тимура Родригеза в красивую дату — 26.06.2026.

Актриса Екатерина Кабак и шоумен и певец Тимур Родригез поженились 26 июня. Спустя несколько дней звезды продолжают делиться фотографиями с торжества, а любопытные поклонники и журналисты — считать деньги, потраченные ими на свадьбы. Так, 7Дней.ru стало известно, что невеста выбрала платье, которое обошлось ей в 93 тысячи рублей.

В соцсетях Кабак рассказала, что автором ее свадебного наряда стала российский дизайнер Татьяна Каплун. В салоне, где артистка подбирала образ, это белое кружевное платье с открытыми плечами, глубоким декольте и длинными рукавами шьется на заказ. Помимо основной цены, она дополнительно оплатила подшив, добавление разреза на ноге и фату со шлейфом и кружевом, повторяющим узор на юбке.

Предложение от возлюбленного Катя Кабак получила в апреле. Романтический момент произошел у московского кинотеатра «Художественный». На фасаде здания, около которого Родригез кружил в объятиях невесту, появилась сияющая надпись: «Она сказала да». Пара не раскрывала подробностей подготовки к свадьбе, но сразу же по завершении щедро поделилась кадрами и впечатлениями.

Для торжества молодожены выбрали один из столичных ресторанов, пригласили только самых близких, а перед этим устроили фотосессию. Гостей пара прокатила по Москве на экскурсионном автобусе с открытой крышей, диджеем и шампанским. И конечно, творческий жених посвящал невесте песни.

Катя и Тимур были знакомы около 15 лет, прежде чем в 2023 году начался их роман. Шоумен был женат на предпринимательнице Анне Девочкиной, которая подарила ему двоих сыновей. Актриса также была замужем и родила дочь. Родригез завершил 16-летний брак по телефону — так он рассказал супруге о своем уходе. В интервью Лауре Джугелии он оправдался так: «Мне захотелось чего-то нового и свежего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая жена пыталась испортить свадьбу Тимуру Родригезу. Тем временем Катя Кабак в интервью с упоением рассуждает о любви, верности и возможности простить предательство.

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