Сначала карандаш, потом камера: в Москве показали графику Георгия Данелии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди экспонатов — раскадровки к фильмам «Кин-дза-дза!», «Мимино» и «Осенний марафон».

Как рождались «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и другие киношедевры Георгия Данелии — поклонники советской классики могут увидеть на новой уникальной выставке в Москве. В основе экспозиции — графические работы легендарного режиссера. Многие из которых впервые представлены широкой публике. Удивительный факт, но одним из главных инструментов мастера в создании фильмов был простой карандаш. Наброски, которые превратились в культовые картины увидел корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Герои кинолент Георгия Данелии рождались на бумаге. Не супермены — обычные люди, словно подсмотренные в жизни. Валико, мечтавший вернуться домой. Бузыкин, который не мог никому сказать нет. Афоня, который откладывал жизнь на потом.

Данелия ловил характеры несколькими штрихами карандаша, потом превращал наброски в культовые фильмы. Впервые — столь полная выставка графических работ великого советского кинорежиссера. Более пятисот рисунков, фотографий и цитат мастера. Здесь — лишь малая часть из 150 метров раскадровок к «Хаджи-Мурату»: кадр за кадром, с цитатами из сценария. Здесь же — эскизы к одной из самых сложных в постановочном отношении картин Данелии — «Кин-дза-дза!».

Рядом — дружеские шаржи, случайные наброски и этюды, нарисованные буквально на всем, что попадалось под руку. Но главный герой выставки — сам Данелия. Его автопортреты — от первого, самоироничного, до последнего — мудрого и немного грустного.

Если внимательно посмотреть на эти рисунки, становится понятно: Данелия искал не сцену. Он искал настроение. Ту самую улыбку, которую мы потом увидим в "Я шагаю по Москве". Ту самую тоску — в "Мимино". Ту самую неловкость — в "Осеннем марафоне". И только потом вокруг этого рождалось кино.

Например, вот эта сцена с Леоновым и Яковлевым из фильма «Кин-дза-дза!». А вот такими Данелия впервые представил героев Кикабидзе и Мкртчяна из «Мимино».

Не обошлось и без скандальных подробностей — к фильму «Осенний марафон» сохранился всего один рисунок — дружеский шарж Галины Волчек. Говорят, актрисе не понравился ни портрет, ни то, какой Данелия показал ее Варвару на экране.

«Бумажный кинематограф» Георгия Данелии — удивительный шанс увидеть самое начало рождения искусства: несколько набросков, которые превратятся в сцены и реплики, которые будет повторять вся страна.

Георгий Данелия говорил со зрителем полвека. Но вдруг выяснилось, что этот разговор длился дольше. И начинался не на съемочной площадке, а за обычным столом, когда Георгий Николаевич брал в руки карандаш.

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