Пожары в Турции: огонь подобрался к курортным зонам

В Турции бушуют лесные пожары, огонь подобрался к курортным зонам

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michaela Walch; 5-tv.ru

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Стихия охватила леса в Измире и Бурсе.

Турция — во власти масштабных лесных пожаров. Огонь, который из-за сильного ветра стремительно распространяется по побережью, уже вплотную подобрался к курортным зонам. В разгар туристического сезона под угрозой оказались тысячи отдыхающих, в том числе россияне.

Наша страна направит самолеты-амфибии для тушения пожаров. Об этом сообщили в посольстве.

Самая сложная ситуация сохраняется в Измире и Бурсе, где пламя продолжает распространяться от сельскохозяйственных угодий к лесам и побережью.

В борьбе с огнем задействованы десятки единиц техники и авиация. Однако из-за жары и сильного ветра пожарные пока не могут полностью взять ситуацию под контроль.

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