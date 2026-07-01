Финляндия разрешила размещение ядерного оружия на своей территории

Фото, видео: www.globallookpress.com/Louie Palu; 5-tv.ru

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Потенциальный ввоз вооружения согласовали в Хельсинки.

Финляндия полностью отказалась от нейтрального статуса в вопросе распространения атомного оружия. С этого дня Хельсинки разрешает транзит, ввоз и размещение ядерных средств, если это необходимо для обороны страны. Закон подписал президент Александр Стубб.

Ранее реформу поддержали в парламенте. При этом, финские власти пока делают осторожные заявления. И подчеркивают, что пока речь идет не о размещении постоянного ядерного арсенала НАТО, а лишь о техническом приведении законодательства страны в соответствие с правилами альянса.

Ранее законопроект одобрили в финском парламенте. Инициатива правительства была поддержана большинством депутатов. Об этом сообщал 5-tv.ru. В ходе поименного голосования, трансляция которого велась в прямом эфире, за изменения высказались 125 парламентариев, против проголосовал 61 депутат, еще 13 человек отсутствовали и не принимали участия в процедуре.

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