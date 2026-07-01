Лантратова заявила о подготовке материалов для ООН об ударе по Старобельску

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Омбудсмен намерена добиваться четкой оценки военных преступлений Украины.

Российская сторона готовит дополнительные данные об атаке ВСУ на Старобельск, которые будут предоставлены для оценки в Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен рассказала журналистам «Известий», что уже направляла обращения в Совет ООН по правам человека, а также в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Однако ответ получила только из аппарата верховного комиссара Фолькера Тюрка — с запросом на дополнительные данные.

«В ответе указано, что информация принята, обстоятельства отслеживаются, а также запрошены дополнительные материалы. Аппарат Верховного комиссара запросил контакты руководства образовательного учреждения и информацию о пострадавших. Мы сейчас готовим эти материалы и скоро предоставим их», — заявила Яна Лантратова.

Она отметила также, что формальной переписки с международными структурами недостаточно, когда речь идет о военных преступлениях, таких как удар по Старобельску или недавняя атака на автобус с белорусскими детьми, которые попали под огонь по пути на летний отдых. Россия уже потребовала от ООН осуждения этого акта агрессии. По мнению омбудсмена, оба случая должны получить четкую оценку.

Атака ВСУ на Старобельск (Луганская народная республика, ЛНР) произошла в ночь на 22 мая. Украинские беспилотники ударили по общежитию и учебному корпусу педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате обрушения здания погиб 21 студент, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск. Такой визит позволил бы ознакомиться с ситуацией на месте и получить полную информацию о ее последствиях.

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