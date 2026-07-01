Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Антирейтинг возглавила Великобритания со снижением уровня благосостояния на 23,2%.
Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире с ростом благосостояния на 37% по итогам 2020–2025 годов. Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав данные отчета UBS «О мировом богатстве».
Под «богатством» понимается совокупность финансовых активов — акций, облигаций, депозитов — и реальных активов, прежде всего недвижимости, за вычетом долгов, включая ипотеку и кредиты. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.
Лидером по темпам роста благосостояния стала Южная Корея с увеличением богатства на 55%, а тройку самых богатеющих стран замкнула Хорватия с ростом на 29%.
Великобритания возглавила антирейтинг со снижением уровня благосостояния на 23,2% за 2020–2025 годы.
Кроме того, обеднели жители Нидерландов (–14,4%) и Франции (–4,5%). Единственной страной с практически неизменным уровнем богатства за этот период стала Италия.
Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2026 заявил, что в стране один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран. Он составляет лишь 2,2% от экономически активного населения.
Так, например, в Японии этот показатель составляет около 2,5%, в Индии и США — по 4,2%, а в Европе — 5,9%.
По данным Федеральной службы государственной статистики, этот уровень стабильно удерживается в России на минимальных значениях с августа 2025 года.
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