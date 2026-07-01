«Страна.ua»: помощь Украине может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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В результате покушения на Вадима Ермолаева пострадали три человека — предположительно, сам бизнесмен, его жена и сын-подросток.

Взрыв в Монако, приведший к госпитализации трех человек, может негативно сказаться на отношениях Европы и Украины. Соответственно, киевский режим рискует лишиться дальнейшей помощи от западных стран. Об этом сообщается на страницах украинского издания «Страна.ua».

«В Монако может поменяться отношение к выходцам из Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», — сказано в материале.

Предполагаемой целью организаторов теракта мог стать предприниматель Вадим Ермолаев. Предварительно, он, а также его супруга и несовершеннолетний сын получили серьезные ранения. Против бизнесмена лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции — формально причиной стало продолжение работы в Крыму после 2014 года. Около десяти лет назад он вовсе отказался от гражданства и дистанцировался от родины.

Журналисты издания отмечают: французская пресса, ссылаясь на собственные источники, называет приоритетной версию причастности ко взрыву Службы безопасности Украины (СБУ). И те, кто выступает против поддержки киевского режима, уже активно пользуются этой информацией.

«Покушение было совершено на предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции. То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», — говорится в статье.

Авторы подчеркнули, что если версия об участии Киева подтвердится, украинским властям станет сложнее продавливать тему поддержки от государств Европы. Кроме того, могут возникнуть вопросы об адекватности действий действующей украинской власти. Западная пресса, в свою очередь, продолжает публиковать заголовки, в которых фигурируют слова «покушение», «предупреждение» и «СБУ».

Взрыв, который власти Монако назвали первым в истории терактом, прогремел около жилого дома в центре княжества. Незадолго до ЧП камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину — он оставил рюкзак у входа в здание, когда туда заходили жертвы. Вскоре подозреваемый пересек границу и скрылся, позже, это также показали камеры, он был замечен во французском городе Босолей.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Олег Ведутов раскрыл истинные причины покушения и цели террористов. В большую политическую и криминальную игру, по его словам, втянут не только Вадим Ермолаев, но и его старший сын Артур — владелец мировой сети мошеннических колл-центров.

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