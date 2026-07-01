Банк России выпустит памятные монеты с символикой российских футбольных клубов
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Фото, видео: 5-tv.ru
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Их посвятят «Динамо», ЦСКА, «Локомотиву», «Спартаку» и «Трудовым резервам».
У спортивных болельщиков с 1 июля может появиться еще один талисман любимого клуба. Банк России запускает новую серию памятных монет с логотипами «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы».
Номинал у всех одинаковый — 25 рублей. Всего отчеканят по 50 тысяч экземпляров.
В масштабах страны количество, конечно, очень небольшое. Тем более что охотиться за ними будут не только коллекционеры, но и футбольные фанаты.
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