Банк России выпустит памятные монеты с символикой российских футбольных клубов

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Их посвятят «Динамо», ЦСКА, «Локомотиву», «Спартаку» и «Трудовым резервам».

У спортивных болельщиков с 1 июля может появиться еще один талисман любимого клуба. Банк России запускает новую серию памятных монет с логотипами «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы».

Номинал у всех одинаковый — 25 рублей. Всего отчеканят по 50 тысяч экземпляров.

В масштабах страны количество, конечно, очень небольшое. Тем более что охотиться за ними будут не только коллекционеры, но и футбольные фанаты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.