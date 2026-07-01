Тропические ливни в сердце Урала: машины тонут, автобусы плывут, дома затоплены

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2025 году на защиту от паводка выделили 118 миллионов рублей, но подрядчика не нашли.

На Урале сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел после сильнейших ливней, которые обрушились на регион. Затопленными оказались населенные пункты, которые еще пару лет назад хотели спасать строительством дамб. На это даже выделили деньги, больше сотни миллионов, только вот куда они пошли? Попыталась разобраться корреспондент «Известий» в Екатеринбурге Полина Ивина.

Осадки, как в тропиках, только эти видеоролики сняты не где-нибудь на юге России, а в сердце Урала. Аномальный циклон принес в Свердловскую область бурные городские реки. Машины тонут в воде, а общественный транспорт — единственная возможность для людей добраться до места. Автобусы прорезают водную гладь не хуже речных трамваев.

И чем дальше от центра Екатеринбурга, тем ситуация хуже. Больше всего пострадали частные дома. В поселки для помощи тем, кто попал в водную ловушку, направили спасателей. А этого спасателя и самого пришлось спасать — ковшом.

Спустя сутки проливных дождей циклон утих, но воды все еще много. На урожай в этом году дачники Билимбая могут не рассчитывать.

«Резко вообще все это произошло. Как-то резко. Все подтопило. Весь огород в воде вон. Земли не видать. В подполе до сих пор вода», — сказал местный житель Александр Талипов.

Еще вчера семейство Талиповых ждали богатый урожай. Здесь были посажены грядки, цветы, кустарники и картофельное поле. Сегодня это все превратилось в озеро. Река Патрушиха вышла из берегов в результате сильных осадков. По данным МЧС, в Билимбае затоплены 29 частных жилых домов.

Большинство дорог оказались размыты. Поселки оказались отрезаны от большой земли. В Нижнесергинском районе до сих пор введен режим ЧС. Тех, кто не смог самостоятельно покинуть дома, эвакуировали в пункты временного размещения. Сейчас решается вопрос о возмещении потерянного имущества.

«Помощь будет оказываться в зависимости от повреждений, в зависимости от ущерба. Как раз, как я и сказал, занимаются пять групп в каждой речке, каждой улице», — сказал глава Нижнесергинского городского поселения Андрей Чекасин.

Однако трат на возмещение ущерба можно было избежать. Оказалось, что в 2025 году на защиту от потопа в этом районе выделялось 118 миллионов рублей. Но администрация якобы не смогла определить исполнителя контракта.

«Нет, по тому контракту подрядчик не определен», — ответили в администрации.

А заплатить придется не только деньгами, но и, возможно, свободой. Историей подтопления в Нижнесергинском поселении занялась прокуратура. Кроме того, последствия потопа все еще ликвидируют. А это может стоить куда дороже, чем постройка защитных сооружений.

Ущерб в этом районе мог быть куда меньше, если бы администрация реализовала полученные в прошлом году деньги. Прокурорам предстоит выяснить, не были ли они потрачены на личные нужды управленцев.

Вот так спасали Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах. Со стихией боролись всю ночь. Помогали прихожане.

«Спасали музейные экспонаты, иконы. Все, чтобы это не пострадало. А потом уже утром пришли, и тут уже 15 сантиметров воды», — сказал настоятель Крестовоздвиженского храма Максим Крылов.

Вода хоть и уходит, но на ближайшие сутки лучшие друзья дачников — совок и ведро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.