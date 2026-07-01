В Подмосковье дети попали в больницу, наевшись каши со стеклянными осколками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Их предварительный диагноз — «инородное тело в неуточненной части желудочно-кишечного тракта».

В Подмосковье семеро детей в возрасте от трех до 14 лет пострадали после того, как они отведали каши с кусочками стекла в игровом центре. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Пушкино. В результате произошедшего двух девочек госпитализировали в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Рошаля, пятеро детей от медицинской помощи отказались.

Всем пострадавшим предварительно поставили диагноз «инородное тело в неуточненной части желудочно-кишечного тракта». Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как ранее писал 5-tv.ru, после вспышки сальмонеллеза гастроном в Астрахани продолжил работу, несмотря на отравление 14 человек, включая четверых детей и бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Одна пострадавшая скончалась.

По предварительным данным, источником инфекции стали готовые рыбные котлеты. Проверка Роспотребнадзора выявила грубые санитарные нарушения в цеху: несоблюдение поточности технологических процессов и отсутствие маркировки на инвентаре. Несмотря на трагедию и возбужденное уголовное дело, магазин продолжил работу.

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