Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Артиллеристы 6-й армии работали с закрытых позиций по координатам разведки.

Расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» 6-й общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в приграничных районах Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе круглосуточной разведки операторы БПЛА вскрыли замаскированные позиции противника по антеннам управления и ретрансляторам сигнала. Получив точные координаты, артиллеристы нанесли удар 152-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций, после чего замаскировали орудия.

Дальность стрельбы «Гиацинта» достигает 30 километров, что позволяет поражать цели вне зоны ответного огня большинства артиллерийских систем ВСУ. Тактика расчетов отработана до автоматизма: быстрое развертывание, точный удар, корректировка с помощью беспилотников.

Связь с расчетами устойчивая, что позволяет наносить удары оперативно, в момент обнаружения противника. Объективный контроль транслируется в прямом эфире на командные пункты через оптоволоконный интернет и спутниковую связь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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