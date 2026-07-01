Криминальная сущность киевского режима: кто и почему атаковал Ермолаева в Монако

Фото, видео: Reuters/Manon Cruz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате теракта пострадали три человека. Предположительно, это сам украинский бизнесмен, его жена и младший сын-подросток.

Теракт в Монако, в котором пострадала, предположительно, семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, мог быть местью или предупреждением не только ему, но и его сыну Артуру. А бывших соотечественников, желающих отомстить и прибрать к рукам деньги предпринимателей, довольно много, считает политолог Олег Ведутов.

Ермолаев-старший, по словам эксперта, известен прежде всего как застройщик, создавший ряд знаковых объектов, в том числе в родном Днепропетровске. Но это прошлое. Настоящее его наследника куда сложнее и привлекательнее для предполагаемых злоумышленников — речь идет об огромной криминальной сети.

«Скорее всего, интерес идет об активах его сына, которому приписывают руководство сетью колл-центров знаменитых мошеннических, которые действуют теперь не только на территории России, но и на территории Европы. Поэтому эти колл-центры — это очень активный участник криминального рынка мирового и с достаточно высоким, стабильно высоким доходом. Поэтому это очень такой хороший кусок, из-за которого идет серьезная криминальная борьба», — сказал Ведутов.

Как отметил политолог, в Монако высадился «десант с Украины», который называют «батальоном Монако» — это десятки бизнесменов, которые скупают недвижимость в княжестве и ведут дела. Пострадавший — лишь один из многих. Формально санкции против Вадима Ермолаева ввели из-за того, что его бизнес продолжал работать в Крыму после 2014 года. Неформально — потому что он спонсировал политические силы, которые не представляли интересы лидера киевского режима Владимира Зеленского.

По мнению Олега Ведутова, главной причиной теракта стали деньги, чистые и грязные, семьи Ермолаева. Он, вероятно, мог бы поделиться ими с «правильными» людьми и продолжить спокойно жить в Монако, но не захотел.

«Не вписывался в общую политическую вертикаль, которую выстроил Зеленский на современной Украине. Поэтому были против него персональные санкции, с ним очень так жестко боролись… Украинский режим показывает свою криминальную сущность не только на территории Украины, но и на территории Княжества Монако. Это первый теракт», — заключил эксперт.

Взрыв произошел 29 июня примерно в 21:00 около жилого дома на улице Реверанд Пер Луи Фролла. Тяжелые ранения получили три человека, предположительно, это Вадим Ермолаев, его супруга и несовершеннолетний сын. По предварительным данным, женщине в больнице пришлось ампутировать ноги. Официально руководство Монако не раскрывало личности пострадавших.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что незадолго до ЧП к зданию подошел мужчина и оставил у входа рюкзак. Возможно, в нем и находилось взрывное устройство. Позже подозреваемый (все еще неизвестный) пересек границу и скрылся, он был замечен во французском городе Босолей. Следствие рассматривает версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к теракту. Кстати, первому в истории княжества, согласно заявлению властей.

Корпорация «Алеф» Вадима Ермолаева на Украине занималась строительством, аграрной промышленностью и торговлей алкоголем, он фигурировал в списках журнала Forbes как один из богатейших людей страны. Около десяти лет назад предприниматель отказался от гражданства и оставил только кипрский паспорт.

В 2025 году на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева — по подозрению в создании на Украине крупной сети мошеннических кол-центров, обманувших людей в разных странах более чем на 100 миллионов евро. После задержания его должны были экстрадировать в Эстонию для проведения следственных действий. Однако в прессе стали распространяться сообщения, что молодой человек скрылся от правосудия.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, кто такой Вадим Ермолаев и за что его хотят убить. Дело в политике или все-таки в незаконном бизнесе?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.