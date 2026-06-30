Флотилия яхт из Петербурга прибыла в Калининград в рамках проекта «Россия на Балтике»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фестиваль объединяет два региона и направлен на развитие морской культуры, яхтенного туризма и преемственности поколений.

В Калининград начала прибывать флотилия парусных яхт из Санкт-Петербурга в рамках проекта «Россия на Балтике». Первой в «Сити-Порт» пришла яхта «Юлия», остальные суда продолжают переход. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль проходит уже четвертый год. В этом сезоне Калининград принимает восемь яхт из Санкт-Петербурга, еще две яхты должны выйти в обратный поход. Проект объединяет два балтийских региона и направлен на развитие морской культуры, яхтенного туризма и преемственности поколений.

Представитель оргкомитета проекта «Россия на Балтике» Диана Швачко отметила, что инициатива была создана музейными резиденциями на Балтике — Музеем Мирового океана и государственным музеем-заповедником «Петергоф».

«Основная задача проекта — укреплять связи между двумя регионами, развивать морской яхтенный туризм, сохранять морскую культуру и передавать знания новым поколениям», — сказала Швачко.

По ее словам, дальний безостановочный автономный переход занимает около четырех с половиной — пяти дней. Такой маршрут требует от капитанов и экипажей серьезной подготовки, смелости, опыта и большого объема знаний. Особую роль в проекте играют мореходные классы в Санкт-Петербурге, которые готовят капитанов, помогают участникам решать навигационные задачи и сопровождают поход.

«Наша цель — делать все, чтобы моряки ходили, паруса поднимались, Калининград встречал своих героев, а Санкт-Петербург провожал отважных яхтсменов», — добавила представитель оргкомитета.

В этом году походы «Россия на Балтике» объединяют около 80 членов экипажей. Примерно 35% участников — женщины. Как подчеркнула Швачко, девушки все чаще становятся полноценными участницами яхтенных команд, проходят обучение, становятся шкиперами, судоводителями и вахтенными офицерами.

Организаторы отмечают, что главный вызов для участников перехода — строго выдерживать маршрут. В современных условиях экипажам важно не сбиться с курса, а Балтийское море каждый год добавляет свои погодные испытания.

«Каждый поход уникален и не похож на предыдущий. Бывают шторма, штилевые зоны и сильный шквалистый ветер. Все это требует максимальной концентрации от капитанов и членов команд», — пояснила Швачко.

«Сити-Порт» принимает фестиваль второй год подряд. Директор порта Александр Вахрамеев рассказал, что для него это событие связано с давними традициями морских переходов между Калининградской областью и Санкт-Петербургом.

«Я очень рад, что мы возродили эту традицию между двумя балтийскими городами. Раньше это были регаты, сейчас — походы, с учетом нынешних обстоятельств и вызовов», — сказал Вахрамеев.

Также он отметил, что рад принимать в порту участников, с которыми много лет назад сам выходил на регаты. По словам Вахрамеева, его морской стаж превышает 40 лет, однако в последние годы ему чаще приходится заниматься организационной работой.

«Я мечтаю, что когда-нибудь снова пойду с ребятами в море и туда, и обратно», — поделился директор «Сити-Порт».

Первой до Калининграда дошла яхта «Юлия» из Санкт-Петербурга. Ее капитан Виктор Анищенко участвует в проекте уже второй раз. Он отметил, что такой переход дает экипажу возможность проверить себя в условиях большого морского маршрута.

«Это большая регата, когда мы целую неделю находимся в море. Экипаж может проявить себя в полноценном походе. Для нас это еще и демонстрация российского флага на Балтике», — рассказал Анищенко.

По словам капитана, яхты идут без заходов в промежуточные порты: выходят из Санкт-Петербурга, прибывают в Балтийск, проходят необходимые процедуры, а затем по каналу приходят в калининградскую гавань «Сити-Порта».

Переход в этом году оказался непростым. В начале маршрута яхтсмены столкнулись со свежим, местами штормовым западным ветром, который дул навстречу. Экипажам приходилось идти против волны и ветра, лавировать в ограниченном пространстве, использовать мотор или часто менять галсы (направление движения судна относительно ветра. — Прим. ред.).

«Это замедляло движение, поэтому не все яхты смогли прийти одновременно. После шторма был штиль, а перед самым Калининградом появился хороший ветер, и яхта „Юлия“ буквально прилетела сюда», — отметил капитан.

В экипаже «Юлии» пять человек. Анищенко назвал их проверенными и закаленными яхтсменами, которые не первый год занимаются парусным спортом. По его словам, такие дальние маршруты особенно важны, потому что крупных регат на большие расстояния в настоящее время не так много.

Дистанция перехода составляет около 600 миль в одну сторону. С учетом обратного маршрута участники проходят примерно 1200 миль. Для яхтсменов это не только серьезное испытание, но и возможность повысить спортивный рейтинг и подтвердить опыт дальнего плавания.

В «Сити-Порте» продолжают ждать остальные яхты флотилии. Организаторы рассчитывают, что все участники успешно завершат переход.

О проекте «Россия на Балтике»

Старт похода крейсерских парусных яхт «Россия на Балтике» состоялся на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге 25 июня, о чем писал 5-tv.ru. После этого участники взяли курс от берегов Северной столицы к Калининграду. Начало маршрута обозначил гудок ледокола «Красин».

Проект проводится четвертый год подряд. В этом сезоне в походе участвуют десять парусных яхт. Их сопровождает учебное судно «Юный Балтиец», в экипаж которого входят курсанты Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина.

Общая протяженность маршрута — 530 морских миль, или более тысячи километров, по направлению Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург.

Проект «Россия на Балтике» призван сохранять историко-культурное наследие страны и возрождать интерес к мореплаванию, в том числе к дальним морским переходам. Кроме того, он способствует укреплению культурных связей между регионами Балтики.

Идеологи проекта — музей-заповедник «Петергоф» и Музей Мирового океана.

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