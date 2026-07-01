Россия ограничила движение через ряд железнодорожных пунктов на границе с ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Мера затронула пропускные объекты на направлениях Финляндии, Эстонии и Латвии.

Правительство РФ временно приостановит движение через отдельные железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает ограничение с 1 июля 2026 года на пересечение границы лицами, транспортными средствами, а также перемещение товаров и грузов через ряд железнодорожных переходов, указанных в приложении к распоряжению.

В перечень попали пункты на российско-финляндском участке, включая «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский» и «Светогорск». На направлении с Эстонией ограничения коснутся перехода «Печоры-Псковские», с Латвией — пункта «Пыталово».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии начали размещать бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», вдоль границы с Россией. Работы ведутся на участках земли, ранее принудительно изъятых у частных собственников под оборонные нужды.

Конструкции устанавливаются в несколько линий общей шириной около 10 метров. Вес каждого бетонного элемента составляет примерно 1,5 тонны.

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