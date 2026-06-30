Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в Персидском заливе

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить координацию по ближневосточной повестке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор по телефону с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Заяни. Беседа состоялась по инициативе бахрейнской стороны. Об этом сообщили в МИД России.

Главной темой переговоров стала ситуация в зоне Персидского залива. Стороны отметили, что все участники вооруженного противостояния должны строго соблюдать меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Документ был подписан 17 июня.

К тому же Лавров и аз-Заяни договорились и в дальнейшем тесно взаимодействовать при обсуждении ближневосточной повестки в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, министры подтвердили заинтересованность Москвы и Манамы в последовательном развитии двусторонних отношений. Они обсудили укрепление сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Бахрейн намерены сохранять контакт по ключевым региональным вопросам и координировать подходы на международных площадках.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров высказался о вероятности выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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