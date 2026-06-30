Силы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России за 14 часов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вражеские дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и другими субъектами, а также над акваторией Азовского моря.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 121 беспилотник самолетного типа ВСУ над российскими регионами. О таких данных проинформировали в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что дежурные силы ПВО страны работали с 07 утра до 21 вечера. За этот период БПЛА ВСУ были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской областями. Также дроны противника сбили над Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.
Помимо этого, беспилотники ВСУ ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 29 на 30 июня российские силы ПВО уничтожили 419 украинских беспилотников над регионами страны.
Как уточняли в Минобороны, атаке со стороны ВСУ подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Орловская, Тульская и другие области страны. Кроме того, российские военные перехватили беспилотники над Липецкой, Саратовской, Смоленской и Тверской областями, а также над Республикой Крым и Московским регионом.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.
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