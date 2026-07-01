Луковичные без мелочей: чем «накормить» для пышного цветения

Фото: 5-tv.ru

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Вносить удобрения необходимо с учетом сезона, а пересадку проводить до наступления устойчивых холодов.

Будущее цветение тюльпанов, нарциссов и других луковичных культур закладывается не весной, а сразу после завершения сезона цветения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал биолог-биоинженер Тимур Чернов.

По словам специалиста, распространенная практика, когда после увядания растений владельцы участков просто срезают зелень и прекращают уход, может негативно сказаться на формировании будущих бутонов. В этот период луковицы продолжают развитие, накапливают питательные вещества и формируют цветочные почки.

Чернов отметил, что схема подкормок должна меняться в течение года.

«Весной растениям нужен азот для быстрого наращивания зеленой массы. Летом стоит сделать ставку на калий, который укрепляет луковицы и помогает им запастись питательными веществами. Осенью же главную роль играет фосфор: он участвует в формировании будущих бутонов и помогает растениям легче пережить зиму», — рассказал биолог-биоинженер.

Летом эксперт посоветовал использовать смесь сернокислого калия и суперфосфата в соотношении 2:1. На квадратный метр посадок лучше всего вносить около 30 граммов калийного удобрения и 15 граммов суперфосфата, затем аккуратно заделывать смесь в почву и проводить полив.

Осенью основную роль, по словам специалиста, играет фосфор. Он способствует закладке будущих бутонов и помогает растениям подготовиться к зимнему периоду. При посадке и пересадке луковичных культур агроэксперт порекомендовал дополнительно вносить суперфосфат из расчета 30-40 граммов на квадратный метр.

При этом использовать азотные удобрения осенью Чернов не советует. Они стимулируют рост листьев в период, когда растения должны переходить в состояние покоя.

Во время образования бутонов специалист порекомендовал выбирать комплексные составы с пониженным содержанием азота и повышенной долей фосфора и калия. Оптимальным вариантом он назвал соотношение N: P: K 1:2:2.

Для сторонников органических подкормок эксперт предложил придерживаться тех же принципов: весной применять гранулированный конский навоз или куриный помет, летом использовать древесную золу, а осенью вносить костную муку.

Отдельно Чернов напомнил о необходимости регулярной пересадки. По его словам, большинство луковичных культур лучше переносить на новое место в августе или сентябре, а старые посадки обновлять раз в три-пять лет, поскольку загущение приводит к уменьшению размеров цветков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в теплицах огурцы в конце июня активно наращивают зеленую массу, начинают цвести и формируют первые завязи. В этот период растения особенно нуждаются в питательных веществах, поскольку без достаточного питания их развитие замедляется.

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