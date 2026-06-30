Россия направит в Турцию самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров

Фото: www.globallookpress.com/UAC

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Бе-200ЧС используют для ликвидации крупных природных возгораний, в том числе в труднодоступной местности.

Россия направит в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщили в посольстве России в Турции.

Как уточнили в дипломатическом представительстве, решение приняли после обращения турецкой стороны.

«В ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200ЧС», — сказано в сообщении посольства, которое опубликовали в Telegram-канале.

Российская сторона также выразила пожелания безопасной и успешной работы экипажам авиации и турецким спасательным подразделениям.

«Россия никогда не оставляет в беде своих друзей», — подчеркнули в посольстве.

Бе-200ЧС относится к классу самолетов-амфибий и применяется для тушения крупных природных пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Воздушное судно способно за короткое время забирать значительные объемы воды и выполнять серию сбросов без длительных остановок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае продолжает расти площадь лесных пожаров и уже превысила 80 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация фиксируется в северных районах региона, где распространение огня остается наиболее интенсивным.

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