Растения гниют на даче после ливней: какие ошибки могут погубить урожай

Эксперт по садоводству Туманов: после дождя лучше всего рыхлить почву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Обильные осадки могут быть полезны для посадок, но только при грамотном уходе.

После сильного дождя дачникам важно правильно ухаживать за грядками: часть работ поможет сохранить влагу и поддержать растения, а некоторые процедуры лучше перенести на сухую погоду. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт по садоводству Андрей Туманов.

По его словам, обильные осадки могут быть полезны для посадок, но только при грамотном уходе. Если после ливня неправильно обработать землю или растения, на грядках может появиться плотная корка, начнут гнить плоды, а урожай окажется под угрозой.

Что нужно делать на грядках после дождя

Одной из самых полезных процедур после дождя специалист назвал рыхление почвы. Когда земля хорошо увлажнена, ее легче обработать, а верхний слой не успевает затвердеть. Рыхление помогает сократить испарение влаги и улучшает доступ воздуха к корням.

Также после дождя можно окучить некоторые культуры, например, картофель. Влажная земля в этом случае способствует образованию дополнительных корней, что положительно влияет на развитие растения.

Прополку тоже лучше проводить после осадков, но не сразу. Как пояснил специалист, сорняки проще выдергивать из увлажненной почвы, однако слишком мокрый грунт быстро теряет структуру и становится плотным. Если начать работу сразу после ливня, земля может слипнуться в комки, а после высыхания превратиться в жесткую корку.

Такая корка мешает кислороду поступать к корням, задерживает воду и создает благоприятные условия для грибковых заболеваний. Кроме того, во влажной земле корни культурных растений становятся более ломкими, поэтому их легко повредить при резком выдергивании сорняков. Лучше дождаться, когда почва немного подсохнет.

Подкормку растений также стоит проводить после дождя. Туманов отметил, что сильные осадки вымывают из верхнего слоя почвы питательные вещества, особенно азот. Если внести удобрения до ливня, полезные элементы могут уйти в нижние слои земли, куда корни растений уже не достают.

Перед подкормкой дачникам посоветовали изучить прогноз погоды. Лучше выбрать сухой период или внести удобрения после осадков, когда почва впитает влагу.

Что лучше не делать на грядках после дождя

При этом некоторые работы после дождя могут навредить посадкам. В первую очередь не стоит обрезать лишние побеги и пасынковать томаты во влажную погоду. Свежие срезы на мокрых растениях становятся уязвимыми для бактерий и грибков. Инфекция может быстро проникнуть в ткани, после чего на листьях появляются темные пятна или признаки гнили.

Такие процедуры лучше отложить до солнечного дня. Когда срезы быстрее подсыхают и затягиваются, риск заражения становится ниже.

Нельзя оставлять плоды лежать на мокрой земле. Особенно это касается томатов, кабачков, тыкв и клубники. При контакте с сырой почвой они начинают быстрее загнивать, а если после дождей наступает жара, грибковые заболевания могут распространиться еще активнее.

Для того, чтобы защитить урожай, под тяжелые плоды можно положить дощечки, фанеру, солому или нетканый материал. Такая прослойка отделит овощи и ягоды от мокрой земли и поможет им дозреть без потерь.

После дождя также нельзя держать теплицу закрытой. Из-за повышенной влажности внутри быстро появляются условия для развития мучнистой росы, серой гнили и фитофтороза (грибковое заболевание растений — Прим. ред.). Эти болезни способны за короткое время серьезно повредить посадки. Поэтому двери и форточки теплицы нужно открыть для проветривания.

Отдельное внимание стоит уделить мульче. Обычно она помогает сохранять влагу, но при затяжных дождях может навредить растениям. Мокрая трава, опилки или солома, лежащие вплотную к стеблям, провоцируют частичное гниение у основания. Кроме того, влажная органика привлекает слизней и становится средой для распространения грибков.

При переувлажнении мульчу лучше временно отгрести от стеблей примерно на пять-десять сантиметров, чтобы прикорневая зона просохла. Когда установится сухая погода, ее можно вернуть на место, но уже в сухом виде.

Обработку посадок от вредителей и болезней после дождя тоже лучше отложить. Туманов пояснил, что такие процедуры эффективнее проводить в сухую и безветренную погоду. После продолжительных осадков и при высокой влажности составы работают хуже, поэтому обработка может оказаться бесполезной.

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