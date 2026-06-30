Подозреваемый во взрыве в Монако предположительно скрылся во Франции

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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Поиски нападавшего продолжаются, а следственные и разведывательные службы стран ведут совместную работу.

Власти Монако сообщили, что основной подозреваемый по делу о взрыве в жилом доме, произошедшем 29 июня, предположительно, покинул княжество и мог выехать во Францию. Об этом заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман в эфире BFMTV.

По словам политика, поиски продолжаются, а следственные и разведывательные службы Монако и Франции ведут совместную работу.

В результате взрыва пострадали три человека, двое из них получили серьезные травмы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестный оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда в помещение заходили люди, после чего скрылся. Инцидент произошел 29 июня в жилом доме в Монако.

Расследование продолжается. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что среди пострадавших оказался Ермолаев, который входил в список самых богатых украинцев в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что князь Монако Альбер II осудил случившееся и заявил, что взрыв потряс все монегасское общество. О задержании предполагаемого злоумышленника правоохранители пока не сообщали.

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