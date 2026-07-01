Смерч унес конуру с собакой в лес, но пес нашел дорогу к руинам дома

Фото: MAX/МЧС Свердловской области

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Волонтеры обнаружили его, когда объезжали пострадавшие от стихии улицы Кушвы.

Собаку, которую во время разрушительного урагана в Кушве унесло вместе с будкой в лес, нашли спустя неделю — она вернулась к руинам родного дома и ждала помощи. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Как рассказала волонтер Наталья, пса заметили случайно, когда неравнодушные горожане патрулировали район Загородного переулка в поисках раненых и брошенных животных.

«Нашли мы ее случайно. <…> Она, видимо, только в воскресенье из леса пришла — нашла дорогу. Сама к нам вышла. <…> Мы накормили ее», — поделилась женщина.

Хозяйка собаки Надежда в этот момент находилась у родственников — во время удара стихии ее саму серьезно ранило обломками.

«Когда смерч пришел, мы с мужем вышли из бани. Внезапно весь двор на нас упал. Мне ногу и руку разорвало. В больнице швы наложили. Мы остались без одежды, без всего. Главное — остались без жилья. Наш дом уже не восстановить», — рассказала пострадавшая.

Узнав о том, что пес выжил, родственники немедленно забрали его к себе.

Разрушительный смерч обрушился на Кушву 22 июня. По данным МЧС на 26 июня, стихия полностью уничтожила 18 домов и повредила более 180 жилых, социальных и административных объектов. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин заявил, что люди, оставшиеся без крова, получат поддержку.

«Им будут выданы жилищные сертификаты. Люди уже обратились в администрацию. Эту помощь будет оказывать регион. Сейчас мы готовим пакет документов», — объяснил он.

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