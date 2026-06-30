Ушли из дома и пропали: мать с пятилетней дочерью ищут под Красноярском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Правоохранители выясняют, с кем они могли связываться перед исчезновением.

Сотрудники полиции начали поиски женщины с пятилетней дочерью, которые ушли из дома и не вернулись, в Ачинске Красноярского края. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

По данным ведомства, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» обратился местный житель. Он рассказал, что его супруга 1994 года рождения накануне покинула дом вместе с малолетним ребенком. После этого на связь женщина не выходила.

К поискам матери и дочери подключили сотрудников полиции. В Ачинском округе создали поисковые группы, а ориентировку на пропавших передали всем наружным нарядам.

Полицейские также проверяют круг общения женщины и ребенка. Правоохранители выясняют, с кем они могли связываться перед исчезновением и где могут находиться теперь.

В МВД также уточнили приметы пропавшей женщины. На вид она соответствует своему возрасту, ее рост составляет около 170 сантиметров. Женщина среднего телосложения, с длинными темными волосами и лицом европейского типа.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении жительницы Ачинска и ее пятилетней дочери, просят сообщить об этом в полицию.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Челябинской области пропала женщина во время катания на сапборде.

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