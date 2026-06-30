Режиссера фильма «47 ронинов» приговорили к 2,5 годам тюрьмы за мошенничество

Фото: legion-media/KEIZO MORI

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Карл Ринш взял деньги у Netfliх на производство проекта, однако использовал их в личных целях.

Режиссера фильма «47 ронинов» Карла Ринша приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в США по делу о мошенничестве с деньгами стримингового сервиса Netflix. Об этом рассказал телеканал ABC News.

По данным прокуратуры, Netflix перевел Риншу около 44 миллионов долларов на создание научно-фантастического сериала «Белый конь» в 2018–2019 годах. При этом в 2020 году режиссер получил от компании еще 11 миллионов долларов дополнительно, объяснив это необходимостью завершить производство проекта.

Однако следствие установило, что эти средства Ринш не направил на съемки. Вместо этого он перевел деньги на личный счет, вложил часть суммы в криптовалюту и другие инвестиции, которые оказались неудачными. За несколько месяцев он потерял примерно половину полученных денег.

Оставшиеся средства режиссер потратил на предметы роскоши. В числе его покупок оказались пять автомобилей Rolls-Royce, красный Ferrari, часы и одежда общей стоимостью на 652 тысячи долларов. Кроме того, он приобрел пару матрасов за 638 тысяч долларов и направил около 1,8 миллиона долларов на погашение задолженностей по кредиткам.

Присяжные признали Ринша виновным в мошенничестве и отмывании денег в декабре прошлого года. Суд назначил ему наказание в виде 30 месяцев тюрьмы. Этот срок оказался вдвое меньше того, на котором настаивала сторона обвинения.

При вынесении приговора суд учел сведения о проблемах Ринша с психическим здоровьем. В том числе было принято во внимание письмо актера Киану Ривза, который снимался у него в фильме «47 ронинов». Актер отметил, что Ринш способен приносить радость и тепло окружающим, но при этом может вредить самому себе, преувеличивая масштаб и размах своих замыслов.

Судья заявил, что проблемы с психическим здоровьем могут объяснять поведение режиссера, но не оправдывают систематический обман. Ринш должен явиться в тюрьму в сентябре.

Адвокаты режиссера намерены обжаловать приговор. В Netflix отказались комментировать решение суда.

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