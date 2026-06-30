Найдено тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул

Фото: ВКонтакте/КГКУ "Спасатель"/krasspas

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Мужчина погиб вместе с женой, тело которой обнаружили ранее.

В Красноярском крае обнаружены тела мужчины и женщины, которые вместе отправились на сплав по реке Агул и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«В Ирбейско-Саянском округе обнаружено тело мужчины, погибшего во время сплава. Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул тела мужчины. По данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в заявлении ведомства.

Пара уехала на сплав 19 июня и должна была вернуться 26 июня, однако в назначенный срок туристы не прибыли и перестали отвечать родственникам.

Ранее утром было найдено тело 45-летней женщины, затем нашли тело ее супруга.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Челябинской области пропала 35-летняя женщина во время катания на сапборде по реке Ай. По имеющимся данным, туристка была частью группы из 15 человек, которые сплавлялись на сапбордах 28 июня.

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