Ни денег, ни сроков: когда начнут реставрировать «Беседку Брата» в Петербурге

Фото, видео: Кадр из х/ф «Брат», реж.: Алексей Балабанов, 1997г.; 5-tv.ru

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Конструкцию разобрали и увезли с территории Смоленского лютеранского кладбища несколько лет назад.

В Петербурге может прогреметь новый коррупционный скандал. Жители города и поклонники культового фильма «Брат» уже четыре года не могут дождаться обещанной реставрации одного из любимых мест. Это так называемая «беседка немца» на Смоленском кладбище. Именно в ней Алексей Балабанов снял одну из ключевых сцен своего фильма. Кроме того, объект имеет и историческую ценность. Однако в его восстановлении как будто никто не заинтересован. Почему — попытался выяснить корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Гид ведет группу к финальной точке экскурсии по балабановскому Петербургу — Смоленское лютеранское кладбище, участок номер 26. Немец Гофман приводит Данилу Багрова к друзьям в беседку. Снятых на кладбище сцен было совсем немного. Но они, кажется, навсегда остались в памяти зрителей. И персонаж Немца получился проникновенным, и «Беседка Брата» сразу стала культовой.

Спустя 29 лет после выхода фильма это место не узнать.

Вот могильная плита. Здесь в 1883 году был похоронен генерал-майор Александр фон Бекман. Это семейный склеп. Вместо исторической металлической беседки — вот такая конструкция из зеленой ткани и дерева.

И так уже четыре года. Еще в 2022-м «Беседку Брата» увезли на реставрацию. Петербургский комитет охраны памятников посчитал конструкцию аварийной. Бесконечные потоки фанатов жгли здесь костры. В итоге беседку демонтировали и увезли. Обещали восстановить со всеми утраченными с годами историческими деталями.

Деньги на восстановление беседки собирали студенты СПбГУ с профильного направления — будущие специалисты по охране объектов культурного наследия. Набрали 300 тысяч, но их хватило только на разработку документов.

«В настоящий момент проект проходит стадию доработки с учетом замечаний КГИОП», — говорится в документе.

То есть спустя четыре года к реставрации самой беседки еще даже не приступали.

Вот как она выглядит: разобранные металлические конструкции лежат на земле и даже не под крышей. А это, между прочим, охраняемый законом памятник истории XIX века.

Это склад мастерской компании «Матис», которая и занимается реставрацией. Совсем недавно она была в центре коррупционного скандала. Суд оштрафовал ее на 20 миллионов рублей за «передачу незаконного вознаграждения» заместителю главы администрации Адмиралтейского района Петербурга. Чиновники закрыли глаза на явно завышенную стоимость работ по благоустройству. Вот, например, только эта деревянная тыква обошлась бюджету в семь миллионов рублей. На вопросы «Известий» о сроках и стоимости реставрации исторических кинодекораций в компании, видимо, наученные опытом, умалчивают.

«Мы не называем цифры никакие, пока не определен ни источник финансирования, ни спонсорские деньги. Речь о деньгах пока не поднимется», — сказал заместитель генерального директора ООО «Матис» Андрей Герега.

Когда компания все же приступит к реставрации легендарной «Беседки Брата» — неизвестно. В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры заявили: работы по проекту будут продолжены по мере привлечения дополнительного финансирования. А пока культовое место российского кинематографа продолжит выглядеть вот так.

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