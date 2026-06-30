Днепропетровский воротила и личный враг Зеленского: кто такой Вадим Ермолаев

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прокуратура Монако квалифицировала взрыв как покушение на убийство, а аналитики спорят, что стало истинным мотивом — политика или криминальный бизнес.

Это дело прокуратура Монако квалифицирует и расследует как покушение на убийство. Выяснилось, что за организацией мог стоять киевский режим. Ермолаев стабильно входил в топ богатейших украинцев, стал личным врагом Зеленского и просто сбежал за границу. Кому на самом деле было выгодно избавиться от бизнесмена — разбирался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Едва рассеялся дым от взрыва, как напуганные монегаски, а с ними и весь мир, стали гадать — кого же все-таки пытались убить. Строительного магната? Алкогольного короля? Хозяина сети нелегальных кол-центров? Оппозиционного Зеленскому украинского олигарха? Правильный ответ — их всех одним взрывом. Это один человек. Итак, знакомьтесь: Вадим Ермолаев.

59-летний днепропетровский воротила. С 2019 года — гражданин Кипра. С 2023-го — под санкциями СНБО. Формально — за то, что после воссоединения Крыма с Россией разъединил свою алкогольную корпорацию «Алеф» на две и продолжил работать в Крыму — у него там был коньячный завод, два совхоза и винодельческое хозяйство. Налоги крымская компания, естественно, платила в российский бюджет.

«Да, это король водки, коньяков и контрабанды из Днепропетровска. Он живет в Монако, ездит там на Bentley, и за ним уже некоторое время наблюдают. За ним тянется репутация торговца оружием. Это одно из двадцати крупнейших украинских состояний», — сказал представитель Национального собрания Франции Лоран Якобели.

Но крымский бизнес украинского олигарха — лишь предлог. Причина, уверяют аналитики, — в личной обиде. Ермолаев финансировал политических противников Зеленского.

«Он был активным теневым участником различных политических проектов, финансировал их и, в общем, что называется, не вписывался в общую политическую вертикаль», — считает политолог Олег Ведутов.

Главный бизнес Ермолаева в родном Днепропетровске — строительный. Бетонный король Днепра построил в городе Мост-Сити, «Энигму», «Призму», «Босфор», «Каскад Плазу» и много чего еще. И вот совпадение: в интернете гуляют списки адресов тех самых знаменитых днепропетровских мошеннических кол-центров. Так вот, часть из них — в зданиях, построенных Ермолаевым.

«Ермолаев ранее руководил схемами по отмыванию денег в Эстонии, которые приносили десятки миллионов долларов. Он действительно принадлежит к кругу лиц, вовлеченных в подобную преступную деятельность, типичную для мафиозных структур», — рассказал французский журналист Франсуа Клеменсо.

Но за телефонный скам попало не ему, а его сыну. Артура Ермолаева задержали на Кипре по запросу Интерпола. Версия следствия: с 2019 по 2022 год он с группой лиц выманил по телефону более ста миллионов евро у жителей разных европейских стран.

Ермолаева-младшего экстрадировали в Эстонию, там он внес 8,5 миллиона евро на счет прокуратуры, получил условные пять лет срок вместо реальных и улетел в Тель-Авив. И именно финансовый интерес других украинских деятелей к этому чрезвычайно выгодному бизнесу можно считать одной из причин покушения на Ермолаева.

«Здесь чисто разборки, я думаю, в этом криминальном бизнесе, который приносит огромные-огромные доходы. Поэтому это большой куш. И, конечно же, желающих, ну, скажем так, получить эти деньги, и в том числе у тех, кто во власти, достаточно много», — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Версию преступных разборок подтверждает схожесть с гибелью украинского банкира Александра Адарича в Милане. Его тело обнаружили под окном отеля, на шее обнаружили следы удушения. В пользу же версии политической — аналогия с убийством замглавы администрации Януковича Андрея Портнова, кровного врага режима. Он был сражен несколькими выстрелами в роскошном мадридском пригороде.

«Мне кажется, что это событие из той же цепочки, что и убийство Портнова. То есть, несмотря на то что идет война, на Украине все равно происходит передел активов. И, очевидно, когда олигархи начали немного беднеть за время войны, они стали более жестко напоминать о старых долгах», — отметил политический аналитик, депутат Верховной Рады Украины IV созыва Владимир Цыбулько.

И чем бы ни была мотивирована попытка убийства днепропетровского воротилы с кипрским паспортом — политической местью или переделом нелегальных рынков — методы всегда одни и те же. И хотя власти Монако стесняются называть произошедшее терактом, сущность, с которой столкнулось вслед за Испанией и Италией до этого дня безмятежное Монако, от этого не меняется.

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