Новая реальность для работодателей: почему зумеры чаще увольняются

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Статистика показала, что многие молодые сотрудники уходят с места трудоустройства в течение года.

Представителей поколения зумеров заметно сложнее вовлекать в рынок труда по сравнению с людьми других возрастных групп. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в беседе с информационной службой «Вести».

По словам главы Минэкономразвития, статистика показала, что многие молодые сотрудники в течение года уходят с места работы или меняют работодателя. Также министр отметил, что эта особенность делает работу с новым поколением более сложной для компаний.

Помимо этого, Решетников подчеркнул, что у зумеров сформировались другие запросы к работе. Для них важны не только должность и зарплата, но и атмосфера в коллективе, организация рабочего процесса, качество условий, возможность сделать перерыв на кофе, а также после работы заниматься спортом и личными делами.

Также министр обратил внимание, что работодатели часто жалуются на низкую готовность молодых сотрудников к переработкам. По его словам, представители этого поколения четко отделяют рабочее время от личного и хотят сохранять пространство для увлечений, отдыха и хобби.

Решетников отметил, что бизнесу необходимо учитывать эти изменения. Он назвал такой подход молодых работников новой реальностью, с которой работодателям придется работать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему каждый второй подросток, а это свыше половины представителей поколений зумеров и альфа, не умеет определять время по циферблату.

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