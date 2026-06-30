Красная, черная и белая: чем полезна и вредна смородина

Нутрициолог Кострова объяснила, кому можно и нельзя есть смородину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Разные виды садовой ягоды отличаются составом и воздействием на организм.

Летом смородина традиционно входит в число самых популярных сезонных ягод. Несмотря на схожую калорийность, черная, красная и белая смородина отличаются составом и воздействием на организм. Об этом рассказала нутрициолог Виктория Кострова в интервью aif.ru.

По словам специалиста, в 100 граммах ягод содержится около 40 килокалорий, поэтому смородина подходит людям, которые следят за рационом.

Черная смородина считается источником витамина С и антоцианов, однако максимальную пользу она сохраняет в свежем или замороженном виде. Красная смородина отличается более высокой кислотностью и содержит пектин, который способствует нормальной работе кишечника. Белая смородина имеет более мягкий вкус и обычно легче переносится организмом, хотя полностью гипоаллергенной не является.

Эксперт рекомендует употреблять ягоды после основного приема пищи. Взрослым достаточно около 100 граммов смородины в день, а детям дошкольного возраста — 40–50 граммов.

При этом свежую смородину следует исключить из рациона в период обострения гастрита, язвенной болезни, панкреатита, рефлюкса, синдрома избыточного бактериального роста и при склонности к диарее. Перед употреблением ягоды рекомендуется аккуратно промывать в прохладной воде и не оставлять их в ней надолго, чтобы сохранить их качество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему замороженные ягоды и фрукты полезнее свежих.

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