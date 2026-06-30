Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при посадке в Нью-Йорке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В конечном счете лайнер успешно приземлился.

Пассажирский самолет Airbus A321 столкнулся с беспилотником во время захода на посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом 29 июня сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Лайнер летел из Лас-Вегаса и мог перевозить до 220 пассажиров. Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился без дополнительной помощи.

По данным телеканала, в момент происшествия пилот сообщил, что дрон прошел прямо над кабиной воздушного судна. Столкновение зафиксировали на высоте чуть более 900 метров утром в 07:15 по местному времени. Пассажиры покинули борт в удовлетворительном состоянии. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ленинградской области разбился сверхлегкий самолет. По данным регионального управления МЧС, в результате происшествия погиб один человек.

Сообщение о падении воздушного судна поступило спасателям вечером 28 июня, в 20:47 по московскому времени. Инцидент произошел на аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района.

По предварительной информации ведомства, пилот пытался выполнить аварийную посадку, однако избежать трагедии не удалось.

На месте работают экстренные службы. Специалисты выясняют причины и обстоятельства крушения. Проверку также организовали представители транспортной прокуратуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.