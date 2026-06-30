«Прекратите делать политические заявления»: почему в Иране раскритиковали главу МАГАТЭ

Фото: www.globallookpress.com/Liu Xinyu

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Эсмаил Багаи призвал Рафаэля Гросси не выходить за рамки профессиональных обязанностей.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, потребовав от него отказаться от политических высказываний. Об этом сообщает Al Jazeera в соцсети X.

«Прекратите выпускать политические заявления и сосредоточьтесь на выполнении своих профессиональных обязанностей как главы ядерного надзорного органа ООН», — цитирует дипломата издание.

По словам иранской стороны, глава МАГАТЭ должен сконцентрироваться исключительно на технических функциях агентства, а не превращать трибуну международной организации в площадку для геополитической риторики.

Позиция Тегерана — часть череды нарастающих противоречий между Ираном и западными странами на фоне зашедших в тупик переговоров по ядерной сделке и борьбы за влияние на территории Ормузского пролива.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оман выступает категорически против введения Ираном пошлин за транзит судов через Ормузский пролив. Тем не менее, по словам министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди, это не исключает создания системы сборов за обеспечение безопасности и экологический мониторинг.

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