Вспыхнула перед гибелью: неизвестная комета разрушилась у Солнца

Фото: www.globallookpress.com/NASA/ESA

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Астрономы заметили объект в последние мгновения его космического пути.

Ученые обнаружили рядом с Солнцем ранее неизвестную комету, которая разрушилась под воздействием звезды. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам исследователей, объект приблизился к Солнцу и фактически находится в процессе гибели. До этого момента о комете ничего не было известно: у нее нет ни официального имени, ни номера в каталоге.

Специалисты описали ее как небольшой каменный объект, который раньше не попадал в поле зрения астрономов. По их словам, комета могла сформироваться миллиарды лет назад, а затем под воздействием гравитации планет оказалась направлена к Солнцу. В лаборатории отметили, что объект вспыхнул буквально перед исчезновением.

Кометы начинают активно разрушаться при сближении с Солнцем из-за сильного нагрева. Их ядра состоят не только из камня и пыли, но и из льда, углекислого и угарного газа, а также других веществ.

Когда солнечное тепло резко усиливается, эти вещества переходят из твердого состояния сразу в газообразное. Из-за этого возникают потоки газа и пыли, а ядро постепенно теряет массу, покрывается трещинами и может распасться на фрагменты.

Если комета проходит слишком близко к Солнцу, процесс разрушения ускоряют мощная гравитация и интенсивное излучение звезды. Некоторые такие «солнцецарапающие» кометы полностью испаряются и не переживают сближения.

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